قرار في إسرائيل برفع قيمة غرامة عدم ارتداء الكمامة لـ 500 شيكل





وكان ومن المتوقع أن يكرر رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو مطالبه بإعادة استخدام جهاز الأمن العام (شاباك)، وسائل تكنولوجية لتعقب المرضى، وعلم أن حزب (أزرق أبيض) ورئيس الجهاز نفسه ناداف ارغامان يعارضان هذه الخطوة.



وطالب نتنياهو جميع الجهات المعنية لا سيما المستشار القانوني للحكومة افيحاي مندلبليت، باجراء تحقيق جذري في تسريب تسجيلات من جلسة (كابينت كورونا) السابقة.



رام الله - دنيا الوطنأفادت قناة (كان) الإسرائيلية بانتهاء اجتماع المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر في إسرائيلي، لشؤون (كورونا) "كابينت كورونا).وأضافت القناة: أنه تقرر رفع قيمة غرامة عدم ارتداء الكمامة الطبية من 200 شيكل سابقا إلى 500 شيكل حاليا.وبدأ (كابينت كورونا) ظهر اليوم جلسته لبحث تصاعد المنحنى الوبائي.