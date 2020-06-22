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السعودية: ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) إلى 1307

السعودية: ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) إلى 1307
توضيحية
رام الله - دنيا الوطن
سجلت السعودية اليوم الإثنين، 40 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد، (كوفيد-19) خلال 24 ساعة الماضية.

وبلغت حصيلة الوفيات بعد الإعلان عن هذه الإحصائية، 1307 أشخاص.

وأفادت وزارة الصحة بتسجيل 3393 إصابة جديدة بالفيروس، فيما شهدت 24 ساعة الماضية تعافي 4045 حالة شفاء من المرض في أعلى معدل يومي لحالات التعافي.

ويرتفع عدد الإصابات المسجلة منذ بدء تفشي الفيروس في البلاد، مستوى 161005، وبينها 54523 حالة نشطة منها 2045 تعتبر حرجة.

وأشارت البيانات الجديدة إلى استمرار تراجع الإصابات اليومية بفيروس (كورونا) في العاصمة السعودية الرياض.

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