مسؤول أمريكي: واثقون من اتخاذ إسرائيل لتحذيرات دول الخليج بالحسبان بشأن "الضم"

توضيحية

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رام الله - دنيا الوطن

قال مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط، ديفيد شينكر: إنه واثق من أن إسرائيل قد تأخذ في الحسبان تحذيرات دول الخليج، بشأن مخطط الضم.



وأضاف في تصريحات لهيئة البث الإسرائيلية (مكان): أنه واثق من أن إسرائيل قد تأخذ بالحسبان، تصريحات وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية أنور قرقاش من تداعيات مخطط الضم.



وتابع شينكر: أن إسرائيل اتخذت في الماضي قرارات صائبة حيال علاقاتها مع الدول العربية وانها ستقوم بذلك الآن أيضا.



ومن المقرر، أن تنفذ الحكومة الإسرائيلية الجديدة، قرار ضم أراض من الضفة الغربية في الأول من تموز/ يوليو المقبل.



وقال نتنياهو في تصريحات سابقة: إنه سيضم منطقة غور الأردن وشمال البحر الميت، بالإضافة إلى المستوطنات.