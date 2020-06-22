فتح: إسرائيل تغلق جميع الطرق المؤدية للأغوار لمنع فعالية مواجهة الضم
رام الله - دنيا الوطن
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم الإثنين: إن إسرائيل تغلق جميع الطرق التي تؤدي إلى مدينة أريحا والأغوار لمنع فعالية مواجهة الضم.
وأعلنت في تصريحات مقتضبة وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنها: أنها ستقيم فعاليتها على حواجز الاحتلال التي تمنع الجماهير من الوصول الى أريحا والأغوار.
قالت حركة التحرير الوطني الفلسطيني (فتح) اليوم الإثنين: إن إسرائيل تغلق جميع الطرق التي تؤدي إلى مدينة أريحا والأغوار لمنع فعالية مواجهة الضم.
وأعلنت في تصريحات مقتضبة وصلت "دنيا الوطن" نسخة عنها: أنها ستقيم فعاليتها على حواجز الاحتلال التي تمنع الجماهير من الوصول الى أريحا والأغوار.
وقالت الحركة: "سنجعل عند كل حاجز فعالية".
ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عشرات الحافلات التي تقل مواطنين قادمين إلى مدينة أريحا، للمشاركة في المهرجان المركزي الرافض لمشروع الضم.
وأفادت أن قوات الاحتلال منعت عشرات الحافلات التي تقل مشاركين قادمين إلى مدينة أريحا في الأغوار من الوصول، بعد إغلاقها حاجزي "الحمرا" و(معالي إفرايم) شمال المحافظة.
وتنظم حركة فتح والقوى الوطنية والإسلامية مساء اليوم فعالية مركزية في محافظة أريحا والأغوار، رفضاً لمخطط الضم الذي ينوي رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو تنفيذه في الأول من تموز/يوليو المقبل.
يتبع..
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