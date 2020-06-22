فتح: إسرائيل تغلق جميع الطرق المؤدية للأغوار لمنع فعالية مواجهة الضم

وقالت الحركة: "سنجعل عند كل حاجز فعالية".

ووفق وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)، فقد احتجزت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الاثنين، عشرات الحافلات التي تقل مواطنين قادمين إلى مدينة أريحا، للمشاركة في المهرجان المركزي الرافض لمشروع الضم.





وأفادت أن قوات الاحتلال منعت عشرات الحافلات التي تقل مشاركين قادمين إلى مدينة أريحا في الأغوار من الوصول، بعد إغلاقها حاجزي "الحمرا" و(معالي إفرايم) شمال المحافظة.



