عاجل

  • مجلس الوزراء: خطط إجلاء العالقين خارج فلسطين تسير وفق البرنامج المعد

  • مجلس الوزراء: عملية تصحيح امتحان الثانوية العامة تسير بيسر والنتائج في منتصف يوليو

  • الحكومة:السماح بإقامة الأفراح المحددة بمواعيد مسبقة حتى يوم الأحد المقبل في المحافظات غير المغلقة

  • الحكومة:تكليف لجنة تضم وزراء المالية والزراعة والاقتصاد لتقديم حزمة من الحوافز والمشاريع التطويرية للأغوار

  • مجلس الوزراء: اجتماع يضم أعضاء اللجنتين التنفيذية للمنظمة والمركزية لفتح والحكومة سيعقد يوم الأربعاء

  • مجلس الوزراء: الرد الشعبي أساس الحراك الدولي الرافض لمخططات الضم

  • الاحتلال يغلق حاجز "الحمرا" ويطلق قنابل الغاز المسيل للدموع تجاه المواطنين لمنعهم الوصول لأريحا

  • مواجهات عنيفة بين المواطنين وجنود الاحتلال عند حاجز الحمرا بالأغوار

مباشر | المواطنون يتوجهون إلى مدينة أريحا والأغوار للمشاركة بفعالية مواجهة مخطط الضم

شؤون فلسطينية

شاهد: لحظة سطو مسلح على محل مجوهرات وسرقة كميات كبيرة من الذهب بسلفيت

شاهد: لحظة سطو مسلح على محل مجوهرات وسرقة كميات كبيرة من الذهب بسلفيت
رام الله - دنيا الوطن
تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر عملية سطو مسلح استهدفت محلاً للمجوهرات في مدينة سلفيت. 

وقالت الشرطة ظهر اليوم، إن محلاً للمجوهرات، اليوم، تعرض لعملية سطو مسلح في بلدة بديا غرب سلفيت.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن بلاغاً وصل لغرفة العمليات في شرطة سلفيت، حول قيام أربعة أشخاص ملثمين بالسطو المسلح على محل للمجوهرات في بلدة بديا غربي مدينة سلفيت، حيث قام ثلاثة منهم بالدخول للمحل، والاعتداء على صاحب المحل، ونهب موجوداته من المجوهرات، ثم لاذوا بالفرار.

وأضافت: أنه وعلى الفور، تحركت قوة من شرطة مركز بديا وأمنت مسرح الجريمة؛ لحين وصول قوة من فرع المباحث العامة والأدلة الجنائية، حيث فتحت الشرطة تحقيقاً بالجريمة؛ للوقوف على ملابساتها.


 




أخبار ذات صلة

مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات &#34;مهمة&#34; بشأن مواجهة الضم و(كورونا) ونتائج الثانوية العامة

مجلس الوزراء يصدر عدة قرارات "مهمة" بشأن مواجهة الضم و(كورونا) ونتائج الثانوية العامة

&#34;النقل والمواصلات&#34; بغزة: استمرار منع إدخال قطع غيار الدراجات النارية

"النقل والمواصلات" بغزة: استمرار منع إدخال قطع غيار الدراجات النارية

مسؤول أمريكي: واثقون من اتخاذ إسرائيل لتحذيرات دول الخليج بالحسبان بشأن &#34;الضم&#34;

مسؤول أمريكي: واثقون من اتخاذ إسرائيل لتحذيرات دول الخليج بالحسبان بشأن "الضم"

فتح: إسرائيل تغلق جميع الطرق المؤدية للأغوار لمنع فعالية مواجهة الضم

فتح: إسرائيل تغلق جميع الطرق المؤدية للأغوار لمنع فعالية مواجهة الضم

التنمية الاجتماعية تدعو للتحقيق في نشر أخبار تمس الأطفال

التنمية الاجتماعية تدعو للتحقيق في نشر أخبار تمس الأطفال

فلسطين: 60 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالخليل ترفع حصيلة اليوم لـ 142

فلسطين: 60 إصابة جديدة بـ (كورونا) بالخليل ترفع حصيلة اليوم لـ 142

محافظ نابلس: سنتخذ أقسى الإجراءات بحق مطلقي النار

محافظ نابلس: سنتخذ أقسى الإجراءات بحق مطلقي النار

شاهد: عملية نوعية في قطاع غزة لاستئصال مثانة جذرياً وتصنيع مثانة طبيعية

شاهد: عملية نوعية في قطاع غزة لاستئصال مثانة جذرياً وتصنيع مثانة طبيعية

التعليقات

الدنيا حكايات

هل دول الخليج كافرة

هل دول الخليج كافرة

شؤون فلسطينية

&#34;النقل والمواصلات&#34; بغزة: استمرار منع إدخال قطع غيار الدراجات النارية

"النقل والمواصلات" بغزة: استمرار منع إدخال قطع غيار الدراجات النارية

التنمية الاجتماعية تدعو للتحقيق في نشر أخبار تمس الأطفال

التنمية الاجتماعية تدعو للتحقيق في نشر أخبار تمس الأطفال

مجدلاني على أولياء أمور الأطفال التأكد من رخصة الحضانة قبل إيداع أطفالهم بها

مجدلاني على أولياء أمور الأطفال التأكد من رخصة الحضانة قبل إيداع أطفالهم بها

وزارة النقل والمواصلات بغزة: استمرار منع إدخال قطع غيار الدراجات النارية

وزارة النقل والمواصلات بغزة: استمرار منع إدخال قطع غيار الدراجات النارية

إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسيرين خرواط والقواسمة لأكثر من (100) يوم

إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسيرين خرواط والقواسمة لأكثر من (100) يوم

الديمقراطية: فعاليات وطنية موحدة وتأمين مقومات الصمود رداً على مشروع الضم

الديمقراطية: فعاليات وطنية موحدة وتأمين مقومات الصمود رداً على مشروع الضم

&#34;التعليم&#34; بغزة تناقش البروتوكول الصحي لامتحان التطبيقي الشامل

"التعليم" بغزة تناقش البروتوكول الصحي لامتحان التطبيقي الشامل

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للصحفي عامر أبو هليل

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للصحفي عامر أبو هليل

منوعات

شكوى ضد &#34;نيشان&#34; من السفارة التركية بلبنان بسبب ماقاله عن أردوغان

شكوى ضد "نيشان" من السفارة التركية بلبنان بسبب ماقاله عن أردوغان

أثناء توجيه نصيحة لطلاب الثانوية العامة.. أحمد حلمي يكشف معلومة مُفاجئة

أثناء توجيه نصيحة لطلاب الثانوية العامة.. أحمد حلمي يكشف معلومة مُفاجئة

هل حقاً طرد براد بيت جينيفر أنيستون خارج منزله؟

هل حقاً طرد براد بيت جينيفر أنيستون خارج منزله؟

فنان مصري يعلن تعافيه من (كورونا) ويتخذ هذا القرار

فنان مصري يعلن تعافيه من (كورونا) ويتخذ هذا القرار

وفاة &#34;علي&#34; ابن الفنان أوس أوس بطريقة مأساوية

وفاة "علي" ابن الفنان أوس أوس بطريقة مأساوية

رجاء الجداوي تفقد الوعي وحالتها تتدهور بشكل خطير

رجاء الجداوي تفقد الوعي وحالتها تتدهور بشكل خطير

هشام سليم يخالف تصريحات ابنه نور حول جراحة التحول الجنسي

هشام سليم يخالف تصريحات ابنه نور حول جراحة التحول الجنسي

نقل أحمد جوهر إلى العناية المركزة

نقل أحمد جوهر إلى العناية المركزة

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد: &#34;مات الكلام&#34;

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد: "مات الكلام"

هل انفصلا؟.. دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته مع زوجها

هل انفصلا؟.. دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته مع زوجها

عربي

السعودية: ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) إلى 1307

السعودية: ارتفاع عدد حالات الوفاة بفيروس (كورونا) إلى 1307

المغرب يستأنف الرحلات الجوية الداخلية بدءاً من 25 يونيو الجاري

المغرب يستأنف الرحلات الجوية الداخلية بدءاً من 25 يونيو الجاري

السيسي: لمصر حق شرعي بالتدخل في ليبيا

السيسي: لمصر حق شرعي بالتدخل في ليبيا

الحكومة الأردنية: لا إصابات بـ (كورونا) داخل مخيمات اللاجئين

الحكومة الأردنية: لا إصابات بـ (كورونا) داخل مخيمات اللاجئين