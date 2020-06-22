شاهد: لحظة سطو مسلح على محل مجوهرات وسرقة كميات كبيرة من الذهب بسلفيت













رام الله - دنيا الوطنتداول نشطاء عبر مواقع التواصل الاجتماعي اليوم الاثنين، مقطع فيديو يظهر عملية سطو مسلح استهدفت محلاً للمجوهرات في مدينة سلفيت.وقالت الشرطة ظهر اليوم، إن محلاً للمجوهرات، اليوم، تعرض لعملية سطو مسلح في بلدة بديا غرب سلفيت.وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، في تصريح وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، أن بلاغاً وصل لغرفة العمليات في شرطة سلفيت، حول قيام أربعة أشخاص ملثمين بالسطو المسلح على محل للمجوهرات في بلدة بديا غربي مدينة سلفيت، حيث قام ثلاثة منهم بالدخول للمحل، والاعتداء على صاحب المحل، ونهب موجوداته من المجوهرات، ثم لاذوا بالفرار.وأضافت: أنه وعلى الفور، تحركت قوة من شرطة مركز بديا وأمنت مسرح الجريمة؛ لحين وصول قوة من فرع المباحث العامة والأدلة الجنائية، حيث فتحت الشرطة تحقيقاً بالجريمة؛ للوقوف على ملابساتها.