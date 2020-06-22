المغرب يستأنف الرحلات الجوية الداخلية بدءاً من 25 يونيو الجاري

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رام الله - دنيا الوطن

ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، نقلاً عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الجماعي، أن المغرب سيستأنف الرحلات الجوية الداخلية، بدءاً من الخميس 25 حزيران/ يونيو.



وكانت الحكومة قالت في وقت سابق يوم الأحد: إنها ستخفف المزيد من إجراءات العزل العام المفروضة على قطاع الخدمات والسفر الداخلي، اعتبارا من 24 حزيران/ يونيو، مضيفة أنها ستسمح باستئناف السفر بين المدن، بما في ذلك رحلات الطيران والسكك الحديدية.