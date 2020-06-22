المغرب يستأنف الرحلات الجوية الداخلية بدءاً من 25 يونيو الجاري
رام الله - دنيا الوطن
ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، نقلاً عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الجماعي، أن المغرب سيستأنف الرحلات الجوية الداخلية، بدءاً من الخميس 25 حزيران/ يونيو.
وكانت الحكومة قالت في وقت سابق يوم الأحد: إنها ستخفف المزيد من إجراءات العزل العام المفروضة على قطاع الخدمات والسفر الداخلي، اعتبارا من 24 حزيران/ يونيو، مضيفة أنها ستسمح باستئناف السفر بين المدن، بما في ذلك رحلات الطيران والسكك الحديدية.
ذكرت وكالة المغرب العربي للأنباء، نقلاً عن وزارة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والاقتصاد الجماعي، أن المغرب سيستأنف الرحلات الجوية الداخلية، بدءاً من الخميس 25 حزيران/ يونيو.
وكانت الحكومة قالت في وقت سابق يوم الأحد: إنها ستخفف المزيد من إجراءات العزل العام المفروضة على قطاع الخدمات والسفر الداخلي، اعتبارا من 24 حزيران/ يونيو، مضيفة أنها ستسمح باستئناف السفر بين المدن، بما في ذلك رحلات الطيران والسكك الحديدية.
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