فلسطين: 60 إصابة جديدة بـ(كورونا) في الخليل ترفع حصيلة اليوم لـ 142

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزيرة الصحة، الدكتورة مي الكيلة، ظهر اليوم الإثنين، عن تسجيل 60 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)، في فلسطين.



وأفادت الكيلة في تصريح عبر صفحة الوزارة الرسمية على (فيسبوك)، أن الإصابات الجديدة في محافظة الخليل، بينها 21 في حلحول، و29 في يطا، و3 إصابات في مدينة الخليل، و3 إصابات في نوبا، إصابة في السموع، إصابة في تفوح، إصابة في سعير، إصابة في بيت أولا.



وكشفت أن الإصابات الجديدة رفعت حصيلة الإصابات منذ الصباح إلى 142 إصابة، ومجمل الإصابات في فلسطين إلى 1170، فيما سجلت 3 حالات تعافٍ جديدة في قلقيلية، ما يرفع حصيلة حالات التعافي إلى 597 حالة.



وأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، صباح اليوم، عن تسجيل 82 إصابة بفيروس (كورونا)، بينها 63 في تفوح، و2 في حلحول، و2 في نوبا، و6 في مدينة الخليل، و3 في نابلس، و4 في بيت لحم، و2 في رام الله والبيرة".



وكشفت وزيرة الصحة، أن نتائج جميع فحوصات القادمين يوم أمس من جمهورية مصر العربية، كانت سلبية، وغادروا إلي الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.