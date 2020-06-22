عاجل

  • السعودية: تسجيل 3393 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) وشفاء 4045

  • السعودية: إجمالي حالات الشفاء من فيروس (كورونا) يصل إلى 105.175

  • قطر: تسجيل 1034 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) والإجمالي 88.403

  • السعودية: 40 وفاة و3393 إصابة بفيروس (كورونا) ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 1307

  • السعودية:تسجيل 3393 إصابة و40 وفاة جديدة بفيروس (كورونا) مقابل 4045 حالة شفاء

  • حركة فتح: الاحتلال الإسرائيلي يغلق جميع الطرق المؤدية إلى أريحا والأغوار

عربي

السيسي: لمصر حق شرعي بالتدخل في ليبيا

السيسي: لمصر حق شرعي بالتدخل في ليبيا
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي
رام الله - دنيا الوطن
قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي،‭ ‬يوم السبت: إن لبلاده حقاً شرعياً في التدخل في ليبيا المجاورة، وأمر الجيش بالاستعداد لتنفيذ أي عملية خارج البلاد، إذا دعت الحاجة لذلك.

وجاءت تصريحات السيسي وسط تزايد التوترات بسبب تدخل تركيا في ليبيا. 

وحذر وفق (رويترز) أيضاً القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً في طرابلس من عبور خط الجبهة الحالي مع قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) بقيادة خليفة حفتر.

وتمكنت حكومة الوفاق، بدعم تركي من صد هجوم استمر 14 شهراً شنته القوات الموالية لحفتر لانتزاع السيطرة على طرابلس، وتدعم روسيا والإمارات ومصر الجيش الوطني الليبي بقيادة حفتر.

وقال السيسي بعد تفقد وحدات عسكرية في قاعدة جوية قرب الحدود مع ليبيا: "إن أي تدخل مباشر من الدولة المصرية، باتت تتوفر له الشرعية الدولية“.

وأضاف السيسي إن لمصر الحق في الدفاع عن نفسها بعد مواجهة "تهديدات مباشرة" ممن وصفها بـ "الميليشيات الإرهابية والمرتزقة" المدعومين من قوى خارجية، وذلك في إشارة واضحة إلى بعض المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الوطني وتدعمها تركيا.

وقال إن الأهداف الأساسية لأي تدخل، ستتضمن حماية الحدود الغربية لمصر، والتي تمتد لمسافة 1200 كيلومتر، والمساعدة في حماية الاستقرار والسلام في ليببا.

وقبل كلمته وجه السيسي كلامه لعدد من الطيارين من القوات الجوية والقوات الخاصة في القاعدة قائلاً: "كونوا مستعدين لتنفيذ أي مهمة هنا داخل حدودنا أو إذا تطلب الأمر خارج حدودنا".

وأبدت دولة الإمارات والسعودية، تأييدهما لسعي مصر حماية أمنها وحدودها، ولم يصدر رد فعل بعد من تركيا أو حكومة الوفاق.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، دعت مصر لوقف إطلاق النار في ليبيا في إطار مبادرة، طرحت أيضاً انتخاب مجلس لقيادة ليبيا.

وعلى الرغم من ترحيب الولايات المتحدة وروسيا والإمارات بالخطة، فقد رفضتها تركيا، ووصفتها بأنها محاولة لإنقاذ حفتر بعد الهزائم التي مُني بها في أرض المعركة.

وقال السيسي يوم السبت: إن مصر لا تريد التدخل في ليبيا، وتفضل بشكل عام التوصل إلى حل سياسي، لكنه أضاف "الموقف الآن مختلف".

وقال أمام حشد ضم عدداً من قيادات القبائل الليبية "إذا كان يعتقد البعض أنه يستطيع أن يتجاوز خط سرت- الجفرة.. ده أمر بالنسبة لنا خط أحمر".

وأضاف: "إذا تحرك الشعب الليبي من خلالكم، وطالبنا بالتدخل، ده إشارة للعالم على أن مصر وليبيا بلد واحد، ومصالح واحدة، وأمن واحد، واستقرار واحد".

وقال السيسي أيضاً: إن مصر يمكن أن تزود القبائل بالتدريب والأسلحة لمحاربة "الميليشيات الإرهابية"، وهو مصطلح تستخدمه مصر لوصف بعض الجماعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق الوطني؛ لكنه دعا الطرفين المتحاربين في ليبيا إلى احترام خط الجبهة، والعودة إلى المحادثات.

أخبار ذات صلة

دبي تبدأ في استقبال السياح الأجانب بدءاً من 7 يوليو

دبي تبدأ في استقبال السياح الأجانب بدءاً من 7 يوليو

المغرب يستأنف الرحلات الجوية الداخلية بدءاً من 25 يونيو الجاري

المغرب يستأنف الرحلات الجوية الداخلية بدءاً من 25 يونيو الجاري

الحكومة الأردنية: لا إصابات بـ (كورونا) داخل مخيمات اللاجئين

الحكومة الأردنية: لا إصابات بـ (كورونا) داخل مخيمات اللاجئين

الأردن: الحكومة تُطلق خطة استجابتها للأزمة السورية لثلاثة أعوام اليوم

الأردن: الحكومة تُطلق خطة استجابتها للأزمة السورية لثلاثة أعوام اليوم

السعودية: رحيل (القتيل الحي) بعد معاناة 15 عاماً

السعودية: رحيل (القتيل الحي) بعد معاناة 15 عاماً

أبوظبي تفرض حظر تنقل من وإلى الإمارة لاحتواء (كورونا)

أبوظبي تفرض حظر تنقل من وإلى الإمارة لاحتواء (كورونا)

المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يُبدي استعدادًا لإقامة علاقات مع إسرائيل

المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يُبدي استعدادًا لإقامة علاقات مع إسرائيل

الصحة المصرية: تسجيل 87 حالة وفاة و1475 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 87 حالة وفاة و1475 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

التعليقات

الدنيا حكايات

هل دول الخليج كافرة

هل دول الخليج كافرة

شؤون فلسطينية

التنمية الاجتماعية تدعو للتحقيق في نشر أخبار تمس الأطفال

التنمية الاجتماعية تدعو للتحقيق في نشر أخبار تمس الأطفال

مجدلاني على أولياء أمور الأطفال التأكد من رخصة الحضانة قبل إيداع أطفالهم بها

مجدلاني على أولياء أمور الأطفال التأكد من رخصة الحضانة قبل إيداع أطفالهم بها

وزارة النقل والمواصلات بغزة: استمرار منع إدخال قطع غيار الدراجات النارية

وزارة النقل والمواصلات بغزة: استمرار منع إدخال قطع غيار الدراجات النارية

إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسيرين خرواط والقواسمة لأكثر من (100) يوم

إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسيرين خرواط والقواسمة لأكثر من (100) يوم

الديمقراطية: فعاليات وطنية موحدة وتأمين مقومات الصمود رداً على مشروع الضم

الديمقراطية: فعاليات وطنية موحدة وتأمين مقومات الصمود رداً على مشروع الضم

&#34;التعليم&#34; بغزة تناقش البروتوكول الصحي لامتحان التطبيقي الشامل

"التعليم" بغزة تناقش البروتوكول الصحي لامتحان التطبيقي الشامل

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للصحفي عامر أبو هليل

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للصحفي عامر أبو هليل

اتحاد نقابات عمال فلسطين يدعو العمال للمشاركة بالمهرجان المركزي في أريحا

اتحاد نقابات عمال فلسطين يدعو العمال للمشاركة بالمهرجان المركزي في أريحا

منوعات

شكوى ضد &#34;نيشان&#34; من السفارة التركية بلبنان بسبب ماقاله عن أردوغان

شكوى ضد "نيشان" من السفارة التركية بلبنان بسبب ماقاله عن أردوغان

أثناء توجيه نصيحة لطلاب الثانوية العامة.. أحمد حلمي يكشف معلومة مُفاجئة

أثناء توجيه نصيحة لطلاب الثانوية العامة.. أحمد حلمي يكشف معلومة مُفاجئة

هل حقاً طرد براد بيت جينيفر أنيستون خارج منزله؟

هل حقاً طرد براد بيت جينيفر أنيستون خارج منزله؟

فنان مصري يعلن تعافيه من (كورونا) ويتخذ هذا القرار

فنان مصري يعلن تعافيه من (كورونا) ويتخذ هذا القرار

وفاة &#34;علي&#34; ابن الفنان أوس أوس بطريقة مأساوية

وفاة "علي" ابن الفنان أوس أوس بطريقة مأساوية

رجاء الجداوي تفقد الوعي وحالتها تتدهور بشكل خطير

رجاء الجداوي تفقد الوعي وحالتها تتدهور بشكل خطير

هشام سليم يخالف تصريحات ابنه نور حول جراحة التحول الجنسي

هشام سليم يخالف تصريحات ابنه نور حول جراحة التحول الجنسي

نقل أحمد جوهر إلى العناية المركزة

نقل أحمد جوهر إلى العناية المركزة

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد: &#34;مات الكلام&#34;

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد: "مات الكلام"

هل انفصلا؟.. دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته مع زوجها

هل انفصلا؟.. دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته مع زوجها

عربي

المغرب يستأنف الرحلات الجوية الداخلية بدءاً من 25 يونيو الجاري

المغرب يستأنف الرحلات الجوية الداخلية بدءاً من 25 يونيو الجاري

السيسي: لمصر حق شرعي بالتدخل في ليبيا

السيسي: لمصر حق شرعي بالتدخل في ليبيا

الحكومة الأردنية: لا إصابات بـ (كورونا) داخل مخيمات اللاجئين

الحكومة الأردنية: لا إصابات بـ (كورونا) داخل مخيمات اللاجئين

الأردن: الحكومة تُطلق خطة استجابتها للأزمة السورية لثلاثة أعوام اليوم

الأردن: الحكومة تُطلق خطة استجابتها للأزمة السورية لثلاثة أعوام اليوم