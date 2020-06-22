محافظ نابلس: سنتخذ أقسى الإجراءات بحق مطلقي النار

محافظ نابلس إبراهيم رمضان

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رام الله - دنيا الوطن

قال محافظ نابلس، إبراهيم رمضان، إنه أصدر تعليمات مشددة إلى الأجهزة الأمنية في المحافظة، باتخاذ أقسى الإجراءات القانونية، واعتقال منفذي إطلاق النار العشوائي.



وأضاف رمضان في بيان صحفي، نقلته الوكالة الفلسطينية الرسمية، اليوم الاثنين، "سنكون مضطرين واعتبارًا من اللحظة، لاتخاذ إجراءات مشددّة؛ لاجتثاث هذه الظاهرة المقلقة، واعتقال كل من يثبت تورطه بها أو الحثّ عليها".



وناشد مكونات المجتمع في نابلس، وفصائل العمل الوطني، أن تقوم بدورها الإيجابي، وتوفير الدعم للأجهزة الأمنية، موجهاً التحية للأسرى المحررين وللشباب المقبلين على الزواج، ولكل أطياف المجتمع، ليشكلوا قدوة حسنة في سبيل محاربة ظاهرة إطلاق النار في المناسبات.



وبين رمضان، أن الطواقم الأمنية لن تتوانى عن اعتقال أيّ شخص، كان سبباً في إطلاق النار أو في محاولة استغلال الحالة الاستثنائية، التي نمرّ بها في التصدي لمخططات الاحتلال الهادفة إلى الضم العنصري الاحتلالي، وفي مواجهة فيروس (كورونا) والحدّ من انتشاره.