شاهد: عملية نوعية في قطاع غزة لاستئصال مثانة جذرياً وتصنيع مثانة طبيعية

خاص دنيا الوطن- آن العقادنجح طبيب فلسطيني من قطاع غزة، بإجراء عملية جراحية لمواطنة، بمستشفى الهلال الأحمر الفلسطيني، تم خلالها استئصال مثانة جذرياً، وتصنيع مثانة طبيعية، حيث استغرقت ثماني ساعات كاملة.قال الدكتور علي حبوب، استشاري جراحة المسالك البولية والتناسلية، إن العملية تم فيها استئصال جذري للمثانة والرحم والمبايض بالجهتين، لافتاً إلى أنه تم إجراء تصنيع مثانة باستخدام خمسين سم من الأمعاء الدقيقة؛ لتصنيع المثانة منها، وزرعها بالحوض، وشبكها مع مجرى البول، وزرع الحوالب عليها.وأضاف حبوب لـ"دنيا الوطن": إن الكلية تُفرغ البول، وينزل على الحوالب، والحل الأمثل هو زرع مثانة، يُصفي فيها حوالب البول كاملةً، لافتاً إلى أن المريضة، ستمارس حياتها بشكل طبيعي بعد خضوعها لمدة 48 ساعة في العناية المركزة.وأوضح استشاري جراحة المسالك البولية والتناسلية، أنه في ظل الإمكانيات، التي قدمتها مستشفى القدس من عناية، وتوفير كافة الأدوية، ومتابعة المريضة بشكل جيد، كانت نسبة نجاح العملية 90%.وتابع: "العملية تكلفتها عالية جداً، شاكراً مؤسسة العلاج بالخارج، على تغطيتها تكاليف العملية، وأن وجود العلاج بالخارج، يُسهل علينا إتمام وإنجاح العمليات في ظل الوضع الاقتصادي الصعب".