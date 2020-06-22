عاجل

  • فلسطين: 60 إصابة جديدة بـ(كورونا) في الخليل ترفع حصيلة اليوم لـ 142

شؤون فلسطينية

مجدلاني على أولياء أمور الأطفال التأكد من رخصة الحضانة قبل إيداع أطفالهم بها

مجدلاني على أولياء أمور الأطفال التأكد من رخصة الحضانة قبل إيداع أطفالهم بها
وزير التنمية الاجتماعية أحمد مجدلاني
رام الله - دنيا الوطن
دعا وزير التنمية الاجتماعية، أحمد مجدلاني، أولياء أمور الأطفال في سن الحضانة؛ لتوخي الحيطة والحذر عند إيداع أطفالهم في أي حضانة، والتأكد أن الحضانة مرخصة من قبل الوزارة، والرخصة سارية المفعول.

وأوضح مجدلاني في بيان صحفي، اليوم الاثنين، أن توفر الرخصة، يعني أن الحضانة،  توفر جميع شروط الصحة العامة والأمان للأطفال، وفقاً للائحة تنظيم دور الحضانات، المعمول بها في فلسطين.

وشدد على عدم إيداع الأطفال بما يسمى (بالحضانات البيتية) كونها غير مرخصة، ولا توفر شروط الأمان والسلامة العامة، مؤكداً أن الوزارة غير مسؤولة عن أي خلل يحصل لأي طفل، يتم إيداعه في تلك الحضانات.

وتابع مجدلاني: "على أصحاب الحضانات، التي انتهى ترخيصها، أن تقوم بتصويب أوضاعها بالسرعة الممكنة، وضرورة إبلاغ الأهل عن أي خلل يتم اكتشافه في الحضانة، بالتوجه لمديرية التنمية الاجتماعية بالمحافظة".

في سياق آخر، أكد وزير التنمية، أن الحضانات، واستمرار عملها، كانت ولا تزال من أولويات عمل الوزارة، وعملت الوزارة على تقديم مساعدات للعاملين والعاملات في الحضانات من خلال صندوق "وقفة عز".

أخبار ذات صلة

فلسطين: 60 إصابة جديدة بـ(كورونا) في الخليل ترفع حصيلة اليوم لـ 142

فلسطين: 60 إصابة جديدة بـ(كورونا) في الخليل ترفع حصيلة اليوم لـ 142

محافظ نابلس: سنتخذ أقسى الإجراءات بحق مطلقي النار

محافظ نابلس: سنتخذ أقسى الإجراءات بحق مطلقي النار

شاهد: عملية نوعية في قطاع غزة لاستئصال مثانة جذرياً وتصنيع مثانة طبيعية

شاهد: عملية نوعية في قطاع غزة لاستئصال مثانة جذرياً وتصنيع مثانة طبيعية

وفاة فلسطيني ثالث بفيروس (كورونا) في السعودية

وفاة فلسطيني ثالث بفيروس (كورونا) في السعودية

وزارة النقل والمواصلات بغزة: استمرار منع إدخال قطع غيار الدراجات النارية

وزارة النقل والمواصلات بغزة: استمرار منع إدخال قطع غيار الدراجات النارية

أبو يوسف: اللجنة التنفيذية تجتمع مساء الأربعاء برئاسة الرئيس عباس

أبو يوسف: اللجنة التنفيذية تجتمع مساء الأربعاء برئاسة الرئيس عباس

إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسيرين خرواط والقواسمة لأكثر من (100) يوم

إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسيرين خرواط والقواسمة لأكثر من (100) يوم

الديمقراطية: فعاليات وطنية موحدة وتأمين مقومات الصمود رداً على مشروع الضم

الديمقراطية: فعاليات وطنية موحدة وتأمين مقومات الصمود رداً على مشروع الضم

التعليقات

الدنيا حكايات

هل دول الخليج كافرة

هل دول الخليج كافرة

شؤون فلسطينية

مجدلاني على أولياء أمور الأطفال التأكد من رخصة الحضانة قبل إيداع أطفالهم بها

مجدلاني على أولياء أمور الأطفال التأكد من رخصة الحضانة قبل إيداع أطفالهم بها

وزارة النقل والمواصلات بغزة: استمرار منع إدخال قطع غيار الدراجات النارية

وزارة النقل والمواصلات بغزة: استمرار منع إدخال قطع غيار الدراجات النارية

إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسيرين خرواط والقواسمة لأكثر من (100) يوم

إدارة سجون الاحتلال تواصل عزل الأسيرين خرواط والقواسمة لأكثر من (100) يوم

الديمقراطية: فعاليات وطنية موحدة وتأمين مقومات الصمود رداً على مشروع الضم

الديمقراطية: فعاليات وطنية موحدة وتأمين مقومات الصمود رداً على مشروع الضم

&#34;التعليم&#34; بغزة تناقش البروتوكول الصحي لامتحان التطبيقي الشامل

"التعليم" بغزة تناقش البروتوكول الصحي لامتحان التطبيقي الشامل

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للصحفي عامر أبو هليل

الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للصحفي عامر أبو هليل

اتحاد نقابات عمال فلسطين يدعو العمال للمشاركة بالمهرجان المركزي في أريحا

اتحاد نقابات عمال فلسطين يدعو العمال للمشاركة بالمهرجان المركزي في أريحا

منوعات

شكوى ضد &#34;نيشان&#34; من السفارة التركية بلبنان بسبب ماقاله عن أردوغان

شكوى ضد "نيشان" من السفارة التركية بلبنان بسبب ماقاله عن أردوغان

أثناء توجيه نصيحة لطلاب الثانوية العامة.. أحمد حلمي يكشف معلومة مُفاجئة

أثناء توجيه نصيحة لطلاب الثانوية العامة.. أحمد حلمي يكشف معلومة مُفاجئة

هل حقاً طرد براد بيت جينيفر أنيستون خارج منزله؟

هل حقاً طرد براد بيت جينيفر أنيستون خارج منزله؟

فنان مصري يعلن تعافيه من (كورونا) ويتخذ هذا القرار

فنان مصري يعلن تعافيه من (كورونا) ويتخذ هذا القرار

وفاة &#34;علي&#34; ابن الفنان أوس أوس بطريقة مأساوية

وفاة "علي" ابن الفنان أوس أوس بطريقة مأساوية

رجاء الجداوي تفقد الوعي وحالتها تتدهور بشكل خطير

رجاء الجداوي تفقد الوعي وحالتها تتدهور بشكل خطير

هشام سليم يخالف تصريحات ابنه نور حول جراحة التحول الجنسي

هشام سليم يخالف تصريحات ابنه نور حول جراحة التحول الجنسي

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد: &#34;مات الكلام&#34;

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد: "مات الكلام"

هل انفصلا؟.. دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته مع زوجها

هل انفصلا؟.. دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته مع زوجها

نور هشام سليم يبكي بسبب سارة حجازي.. ويُوجه رسالة لاذعة

نور هشام سليم يبكي بسبب سارة حجازي.. ويُوجه رسالة لاذعة

عربي

السيسي: لمصر حق شرعي بالتدخل في ليبيا

السيسي: لمصر حق شرعي بالتدخل في ليبيا

الحكومة الأردنية: لا إصابات بـ (كورونا) داخل مخيمات اللاجئين

الحكومة الأردنية: لا إصابات بـ (كورونا) داخل مخيمات اللاجئين

الأردن: الحكومة تُطلق خطة استجابتها للأزمة السورية لثلاثة أعوام اليوم

الأردن: الحكومة تُطلق خطة استجابتها للأزمة السورية لثلاثة أعوام اليوم

السعودية: رحيل (القتيل الحي) بعد معاناة 15 عاماً

السعودية: رحيل (القتيل الحي) بعد معاناة 15 عاماً