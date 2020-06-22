وفاة فلسطيني ثالث بفيروس (كورونا) في السعودية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية الفلسطينية، اليوم الاثنين، عن تسجيل حالتي وفاة جديدتين اليوم، في صفوف الجالية في المملكة العربية السعودية.



وأفادت الخارجية في تصريح مقتضب عبر (تويتر): أن الوفيات هم المواطن محمد حسن اليعقوبي (75 عاماً)، وللمواطنة هانم فايز فوجو (70 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).



وكانت الخارجية، قد أعلنت صباح اليوم عن تسجيل حالة وفاة جديدة بالأمس، في صفوف الجالية بالمملكة العربية السعودية للمواطن سليمان حسن حسين أبو مصطفى (72 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).