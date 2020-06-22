النائب العام يمنع النشر بقضية تعرض طفلة للاغتصاب في رام الله

أصدر النائب العام، المستشار أكرم الخطيب، قراراً بمنع نشر أي تصريحات أو أخبار، تتعلق بقضية تعرض طفلة للاغتصاب في محافظة رام الله والبيرة.





وأهاب بوسائل الإعلام والمواطنين الكرام، الالتزام بعدم تداول أي معلومات أو تفاصيل أو أسماء حول القضية، سواء عبر وسائل الإعلام أو مواقع التواصل الاجتماعي، حفاظاً على مصلحة الطفلة الفضلى، ووفق ما تقتضيه سرية إجراءات التحقيق، وذلك تحت طائلة المسؤولية القانونية.







رام الله - دنيا الوطنعلماً أن النيابة العامة، ومنذ نهاية الاسبوع المنصرم، باشرت إجراءاتها في القضية أعلاه، وتم اتخاذ الإجراءات والتدابير اللازمة لحماية الطفلة، وتم اتخاذ المقتضى القانوني بحق ثلاثة متهمين، وستعمل النيابة العامة على ملاحقة أي شخص، يثبت تورطه بارتكاب الجريمة، وفق الأصول وأحكام القانون.