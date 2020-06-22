الاحتلال يُجدد الاعتقال الإداري للصحفي عامر أبو هليل

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

جددت سلطات الاحتلال الإسرائيلي، الاعتقال الإداري للأسير الصحفي عامر أبو هليل، من بلدة دورا بالخليل لمدة 6 أشهر.



وكانت قوات الاحتلال، اعتقلت الصحفي أبو هليل، في 24 من حزيران/ يونيو العام الماضي، من منزله في مدينة دورا، جنوب غرب الخليل، واقتادته إلى مراكز التحقيق الخاصة بها، ثم حولته للاعتقال الإداري، وجدد اعتقاله أكثر من مرة، علماً بأنه أسير محرر، كان اعتقاله الأخير عام 2015، وقضى حينها 10 شهور في سجون الاحتلال.



يشار إلى أن 15 صحفياً، معتقلون في السجون الإسرائيلية، أقدمهم الأسير محمود عيسى من بلدة عناتا، والمعتقل منذ عام 1993، وهو محكوم بالسّجن ثلاثة مؤبدات و(46 عاماً).