اتحاد نقابات عمال فلسطين يدعو العمال للمشاركة بالمهرجان المركزي في أريحا



وأضاف سعد، أن هذه الجهود، ستتوج بحملة شعبية عمالية نقابية في العالم، لافتاً إلى أنه ومن خلال الاجتماعات مع الاتحادات الدولية عبر المؤتمرات الافتراضية، عبرت عن رفضها وشجبها لمخطط الضم، والجميع ينتظر الفرصة المناسبة؛ لتنظيم المظاهرات والمسيرات لذات الغرض.

رام الله - دنيا الوطنشدد الأمين العام لاتحاد نقابات عمال فلسطين، شاهر سعد، على ضرورة مشاركة العمال في المهرجان المركزي، الذي ينظم اليوم في أريحا، رفضاً لسياسة الضم، وللتأكيد على الوقوف خلف القيادة، باعتبار المهرجان خطوة مهمة لانطلاق فعاليات متعددة، رافضة لمخططات الاحتلال، والإدارة الأمريكية.وأوضح سعد في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أن موقف الاتحاد الدولي لنقابات العمال، والذي يضم 247 مليون عامل، ويعتبر أكبر المنظمات الشعبية، أعرب عن رفضه وشجبه لمخطط الضم، مشيراً إلى حملة دولية تتم عبر إرسال رسائل نصية لوزراء الخارجية، والحكومات في العالم من قبل الاتحادات الدولية، لمطالبتهم بشجب واستنكار الخطوة الإسرائيلية، والإدارة الإمريكية، بضم أجزاء من الضفة.