مباحث التموين تضبط (160) كجم شمام فاسد في خانيونس

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رام الله - دنيا الوطن

ضبطت المباحث العامة- دائرة مباحث التموين، بمحافظة خانيونس جنوب قطاع غزة، (160) كجم من الشمام الفاسد، بحوزة أحد البائعين، خلال جولة تفتيشية، برفقة اللجنة الغذائية الكبرى بالمحافظة.



وذكرت مباحث التموين بخانيونس، أن الكمية البالغ وزنها (160) كجم تم ضبطها، وعليها علامات فساد ظاهرة.



وأوضحت، أنه تم مصادرة الكمية المذكورة، وكتابة محضر ضبط وإتلاف بحق البائع، وفق الأصول القانونية المتبعة.