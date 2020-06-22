فتح تنتخب مكتبها الحركي المركزي للجرحى

اعتمد أحمد حلس (أبو ماهر)، عضو اللجنة المركزية، مفوض عام التعبئة والتنظيم، نتائج الإنتخابات الخاصة بالمكتب الحركي المركزي للجرحى، أقاليم المحافظات الجنوبية، بعد أن أنهت انتخابات المكاتب الحركية الفرعية.





ووفقاً للنظام واللوائح المنظمة للمؤتمرات، والتي أشرفت على تنفيذها مفوضية الاتحادات والنقابات ومفوضية الانتخابات الحركية والعامة، بحيث يتشكل المكتب الحركي المركزي على النحو التالي.

هذا وأكدت الحركة على أهمية استكمال البناء التنظيمي، وتعزيز النهج الديمقراطي في مختلف الأطر والمؤسسات، وجددت وقوفها وإلتفافها، خلف القيادة الفلسطينية، في مواجهة وإسقاط (صفقة القرن) ومشروع الضم.





وثمنت (فتح) مواقف وليد السمري، والأخوات والإخوة أعضاء المكتب الحركي المركزي السابق، و دورهم المؤسس، وجهدهم الحثيث للأرتقاء بواقع الجرحى، لمستوى قدسية الدم الذي خط خارطة الوطن.

رام الله - دنيا الوطن- سوراج اللوح- أميناً للسر.- تحرير الكفارنة- عضواً.- أسامة الكرنز- عضواً.- خميس أبو شاب- عضواً.- سعيد المهموم- عضواً.- رامي عفانة- عضواً.- حنان طافش- عضواً.- جمال أبو رزق- عضواً.- جابر بن سعيد- عضواً.- محمد العطل- عضواً.- تفكير أبو مصطفى- عضواً.- مازن درابيه- عضواً.- ناهض سويدان- عضواً.- أيسر أبو هداف- عضواً.- علي الأخرس- عضواً.