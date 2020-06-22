الصحة بغزة: لا إصابات جديدة بفيروس (كورونا) في قطاع غزة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت وزارة الصحة، بغزة: إنه تم إجراء 26 عينة (كورونا) خلال الـ 24 ساعة الماضية، مؤكدة أن جميع النتائج سلبية (لا يوجد إصابات).



وتفرض وزارة الصحة بغزة، حجراً صحياً لثلاثة أسابيع، قابلة للتمديد على كل من يعود لقطاع غزة.