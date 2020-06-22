سطو مسلح على محل مجوهرات ببلدة بديا في سلفيت

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رام الله - دنيا الوطن

تعرض محل للمجوهرات، اليوم، لعملية سطو مسلح في بلدة بديا غرب سلفيت.



وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، أن بلاغاً وصل لغرفة العمليات في شرطة سلفيت، حول قيام أربعة أشخاص ملثمين بالسطو المسلح على محل للمجوهرات في بلدة بديا غربي مدينة سلفيت، حيث قام ثلاثة منهم بالدخول للمحل، والاعتداء على صاحب المحل، ونهب موجوداته من المجوهرات، ثم لاذوا بالفرار.



وأضافت: أنه وعلى الفور، تحركت قوة من شرطة مركز بديا وأمنت مسرح الجريمة؛ لحين وصول قوة من فرع المباحث العامة والأدلة الجنائية، حيث فتحت الشرطة تحقيقاً بالجريمة؛ للوقوف على ملابساتها.