الحكومة الأردنية: لا إصابات بـ (كورونا) داخل مخيمات اللاجئين

أكد وزير التخطيط والتعاون الدولي الأردني، وسام الربضي، أنه لا توجد أي إصابات بـ (كورونا) داخل مخيمات اللاجئين في الأردن، مشدداً على إجراء فحوصات دورية لهم.



يأتي ذلك، خلال إطلاق خطة الاستجابة الأردنية للأزمة السورية لعام 2020، في مبنى وزارة التخطيط بعمان.



وقال وزير التخطيط، وفق قناة (رؤيا) الأردنية: "منذ إطلاق خطة الاستجابة الأردنية الأولى للأزمة السورية في عام 2014 ، تعاونّا لضمان استمرار إيصال المساعدات الإنسانية المنقذة للحياة والمستدامة، التي يحتاجها اللاجئون السوريون، والمجتمعات الأكثر ضعفاً، وعلى مر السنين، تطورت هذه المساعدات لتركز بشكل متزايد على الحلول المتكاملة التي تزيد من صمود ومرونة الخيارات المقدمة للأشخاص المستهدفين بتلك المساعدات".



وأضاف الربضي: "تم التحقق من خطة الاستجابة في ظل ظروف غير مسبوقة مع انتشار وباء (كوفيد- 19).





وخلال الأيام والأسابيع الأولى ، كنا قلقين من أن الوباء قد ينتشر إلى أكثر المناطق ضعفاً في البلاد، على وجه الخصوص، مخيمات اللاجئين المكتظة، والمناطق الفقيرة المكتظة بالسكان.





وسرعان ما أدى التخطيط والتعاون المشتركين بين الأمم المتحدة والمنظمات غير الحكومية، والسلطات الأردنية إلى وضع التدابير وخطط الصحة العامة؛ لحماية هذه المجتمعات الأكثر ضعفاً.





حيث تعزز هذه الجهود كفاءة وفعالية النظام الوطني الشامل، المتوفر لجميع من يعيشون في الأردن".

واسترشاداً بخطة التأهب والاستجابة الوطنية لـ (كوفيد- 19)، اتخذ الأردن منذ بداية الأزمة إجراءات حاسمة لحماية كل من يعيش في البلاد من الآثار المباشرة لهذا الوباء على الصحة العامة.