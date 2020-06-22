الفتياني: سلسلة اجتماعات للحكومة والفعاليات ستُعقد بالأغوار خلال الأسبوع الجاري



وأوضح الفتياني في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أنه سيتم خلال هذه الاجتماعات توجيه رسالة إصرار وتحدٍ في مواجهة سياسات الاحتلال ومخططاته التي تستهدف أرض دولة فلسطين، مبيناً أنه سيتم بعد ذلك، توسيع برنامج الحراك الشعبي في الأغوار، وفي كل الأرض الفلسطينية.



وشدد على أهمية المهرجان الجماهيري في أريحا، اليوم، الذي سيوجه عديد الرسائل للعالم أجمع، بأن شعبنا سيواجه إدارة الرئيس ترامب، وسياسة حكومة نتنياهو، وسيمضي متمسكاً بحقوقه على كامل الأرض الفلسطينية التاريخية.

رام الله - دنيا الوطنأعلن أمين سر المجلس الثوري لحركة (فتح) ماجد الفتياني، عن اجتماع سيعقد في الأغوار خلال الأسبوع الجاري، للحكومة، واللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، واللجنة المركزية لحركة (فتح) والمجلس الثوري.