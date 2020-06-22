هيئة شؤون الأسرى والمحررين: الصليب الأحمر يتقاعس بتقديم مهامه الأساسية

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رام الله - دنيا الوطن

أكد المتحدث باسم هيئة شؤون الأسرى والمحررين، حسن

عبد ربه، على وجود تقصير وغياب كبير من قبل الصليب الأحمر منذ مطلع أذار/ مارس الماضي، في تقديم مهامه الأساسية المتمثلة بتنظيم زيارات أهالي الأسرى لأبنائهم في السجون، وزيارته للأسرى فترة التحقيق، ومتابعة أوضاع الأسرى، وظروفهم الصحية.



وأوضح عبد ربه في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أنه في حال استمر الصليب الأحمر بالتقاعس في القيام بمسؤولياته، فإن ذلك من شأنه أن يضع علامات استفهام حول الدور الحقيقي للمنظمة الدولية للصليب الأحمر، وسيُدخل الأمور في منحنى سياسي وقانوني.



وأشار عبد ربه إلى أن زيارات أهالي أسرى القدس لأبنائهم التي بدأت، وستتواصل خلال اليوم والأيام المقبلة تتم بالترتيب المباشر ما بين لجنة أهالي أسرى القدس، ومصلحة سجون الاحتلال، دون أي تدخل من الصليب الأحمر.



وفيما يتعلق بزيارات أهالي الأسرى في الضفة وقطاع غزة، قال عبد ربه: إن هذه الزيارات لا تزال متوقفة بقرار من حكومة الاحتلال، بذريعة جائحة (كورونا) في إمعان واضح لزيادة معاناة الأسرى، رغم الانفراجة في زيارة المحامين لعدد من السجون.