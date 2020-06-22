نابلس: 31 إصابة (كورونا) و150 عينة تحت الفحص والخريطة الوبائية أصبحت متشعبة

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رام الله - دنيا الوطن

قالت نائب محافظ نابلس، عنان الأتيرة: إن الخريطة الوبائية في المحافظة، باتت متشعبة، حيث تتركز جهود طواقم الطب الوقائي على تتبع وحصر المخالطين، وستعمل على أخذ عينات عشوائية في القطاعات، التي ظهرت فيها الإصابات.



وأضافت الأتيرة، وفقاً للوكالة الفلسطينية الرسمية، أن عدد الإصابات بفيروس (كورونا) في محافظة نابلس، وصلت إلى 31 إصابة، عقب الإعلان عن ثلاث حالات جديدة اليوم الاثنين، فيما تم فحص نحو 2000 عينة خلال الأربعة أيام الماضية.



وبينت أن هناك 150 عينة لا زالت قيد الفحص، وأن عدد المتواجدين في الحجر المنزلي، زاد عن 2000 مواطن، وأن هناك تتبعاً وحصراً لعدد المخالطين، حسب الخريطة الوبائية في المحافظة"، وطمأنت المواطنين بأن جميع المصابين بحالة جيدة.



وقالت الأتيرة: إنه بناء على تقيم خلية الأزمة، وطبيعة الإصابات وحالتها، ستتم دراسة الوضع في المحافظة، ورفع التوصيات لتمديد حالة الاغلاق، إذا كنا نحتاج ذلك.



وبينت الأتيرة، أنه جرى تعقيم 4 مساجد، ومركزين طبيين، و7 بنايات و4 مؤسسات و5 مطاعم في المحافظة.



ودعت الأتيرة إلى تعزيز حالة الوعي لدى المواطنين، والتعامل مع المرض على أنه ليس عيباً أو عاراً، مؤكدة أن كل من ينشر معلومات غير دقيقة أو يعتدي على الحقوق الشخصية، وينشر معلومات مضللة، سيكون تحت طائلة المسؤولية.