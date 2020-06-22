الخارجية الفلسطينية تكشف آخر مستجدات عودة العالقين في تركيا



وأوضح الديك في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، صباح اليوم الاثنين، أننا بصدد إجراء جميع الترتيبات مع الأشقاء في الأردن على جدولة رحلات لجميع العالقين في دول العالم، وتحديد مواعيدها، مثمناً دور الأشقاء في الأردن ومصر، وجهودهم لتأمين عودة العالقين من أبناء شعبنا.



وبين الديك، أن عدد العالقين في تركيا، بلغ أكثر من 1800 حتى اللحظة، مشيراً إلى أن الترتيبات تجري مع الأشقاء في مصر لتأمين عودة أكثر من 600 عالق إلى قطاع غزة، عبر مطار القاهرة، ومعبر رفح.



وأعلن الديك، عن تسجيل حالة وفاة جديدة في صفوف جاليتنا في المملكة العربية السعودية، للمواطن سليمان حسن حسين أبو مصطفى (72 عاماً)، لترتفع بذلك حصيلة الوفيات لجالياتنا حول العالم إلى 153 حالة وفاة و2198 إصابة، و1262 حالة تعافٍ.

رام الله - دنيا الوطنأكد مستشار وزير الخارجية، الدكتور أحمد الديك، أن الدفعة الثانية من العالقين في مصر، وعددهم 270، سيصلون اليوم لأرض الوطن، على أن يتم استقبال 132 عالقاً غداً الثلاثاء قادمين من إسبانيا والمغرب، فيما ستصل دفعة كبيرة من العالقين من مصر وتركيا قبل نهايسة الشهر الجاري.