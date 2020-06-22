اللواء رواجبة: محافظة قلقيلية خالية من فيروس (كورونا)

رام الله - دنيا الوطنأكد اللواء رافع رواجبة، محافظ قلقيلية، أن المحافظة سجلت تعافي 4 حالات جديدة لمصابين بـ (كورونا) وبهذا تكون كل الحالات تعافت في المحافظة، وعددها 17، ولم يتبقَ في مدرسة القلب الكبير أي حالة.

وقال رواجبة في بيان له، اليوم الاثنين: إنه وبعد التأكد من حالتهم الصحية، سمحت وزارة الصحة بخروجهم من مدرسة القلب الكبير مركز الحجر الصحي في المدينة.

وأكد أن وزارة الصحة، قامت بسحب 72 عينة يوم أمس ظهرت نتائجها هذا اليوم، وكلها سليمة ومعافاة، مشيراً إلى أنه منذ بداية إعلان حالة الطوارئ، قامت طواقم وزارة الصحة بسحب (3241) عينة، كما قامت بسحب عدد من العينات منذ الصباح، سيتم الاعلان عنها فور ظهورها.



وأضاف: "بناءً على التعليمات المشددة، والتي أبلغنا بها كافة المنشآت، بضرورة التقيد بالتعليمات الصحية، تم يوم أمس، اتخاذ قرار بتوجيه إنذارات نهائية بالإغلاق لعدد من المحال التجارية، لعدم التزامها بالتعليمات".

وناشد رواجبة المواطنين، باتباع التدابير الصحية، التي نص عليها (البروتوكول) الصحي الصادر عن وزارة الصحة، وذلك من خلال لبس الكمامة، والقفازات، والتباعد، والتعقيم.