كمال الشخرة: نتائج 1250 عينة ستظهر خلال ساعات.. ونتوقع إصابات (كورونا) جديدة

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رام الله - دنيا الوطن

قال المتحدث باسم وزارة الصحة، مدير عام الرعاية الأولية والصحية، الدكتور كمال الشخرة، أن نتائج 1250 عينة ستظهر نتائجها خلال الساعات المقبلة، متوقعاً وجود بعض حالات الإصابة بها بفيروس (كورونا)، وأن عدد الإصابات بالفيروس

استقر خلال الـ 24 ساعة الماضية على 49 حالة.



وأضاف الشخرة في حديث لإذاعة (صوت فلسطين) انه سيتم خلال اليومين المقبلين، حصر جميع المخالطين لمصابين بفيروس (كورونا) في كافة المحافظات، التي ظهرت بها إصابات، وخاصة في محافظات الخليل ونابلس وسلفيت، مشيراً إلى أنه سيتم خلال اليومين المقبلين أيضاً إعادة فحص العديد من الحالات المشتبه بها في كل من نابلس وسلفيت.



وبين المتحدث باسم وزارة الصحة، أن الانخفاض في عدد الإصابات بفيروس (كورونا) أمس يعود إلى العمل والمجهود القوي، الذي قامت به الطواقم الطبية، حيث تم إرسال العديد من الفرق الطبية إلى محافظة الخليل؛ للمساعدة في حصر أعداد المخالطين لمصابين، وسرعة أخذ عينات منهم، وبالتالي سرعة حجرهم، مما قلل احتكاك المواطنين ببعضهم.



وأوضح الشخرة، أن قرار إعادة فتح المستشفى التخصصي في نابلس، جاء بعد إجراء المسحتين الأولى والثانية، وكانت نتائجهما سلبية، مع التأكيد على إدارة المستشفى بضرورة أخذ الاحتياطات اللازمة، وعدم دخول المستشفى لأي مواطن إلا بالتزامه بالإجراءات الصحية.