السجن ثلاثة أشهر لموظف أدين بالتهاون في أداء الواجبات الوظيفية

تعبيرية

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رام الله - دنيا الوطن

حكمت محكمة جرائم الفساد في مدينة رام الله، اليوم الاثنين، على المتهم (أ. ز)، الذي يعمل بوزارة العدل، بالسجن الفعلي لمدة ثلاثة أشهر، وإلزامه بنفقات المحكمة بقيمة 500 دينار أردني.



ودانت المحكمة المتهم (أ. ز) بجريمة التهاون في أداء الواجبات الوظيفية، خلافاً لأحكام المادة (183) من قانون العقوبات لسنة 1960، كما قررت براءته من جريمة الاختلاس، خلافاً لأحكام المادة (174) الفقرة 1 من قانون العقوبات لسنة 1960م لعدم كفاية الأدلة.



وجاء الحكم بحق المدان في أعقاب قرار الإحالة من قبل هيئة مكافحة الفساد، بعد إجراء التحريات، وجمع الاستدلالات بشأن الواقعة.