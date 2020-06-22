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شؤون فلسطينية

الشيخ عكرمة صبري: أوقاف القدس بدأت تفقد سيطرتها على المسجد الأقصى

الشيخ عكرمة صبري: أوقاف القدس بدأت تفقد سيطرتها على المسجد الأقصى
الشيخ عكرمة صبري خطيب المسجد الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
أكد الشيخ عكرمة صبري، خطيب المسجد الأقصى، ورئيس الهيئة الإسلامية العليا في مدينة القدس، أن دائرة الأوقاف الإسلامية، بدأت تفقد سيطرتها بشكل تدريجي على إدارة المسجد الأقصى المبارك، وخاصة في المنطقة الشرقية، التي يقع فيها باب الرحمة.

وحذر صبري في تصريح صحفي من خطورة الوضع بالأقصى، محملاً الدول العربية المسؤولية، لأنها تخلت عن القدس والأقصى، وشجعت الاحتلال من خلال التطبيع معه على مواصلة جرائمه.

وأوضح صبري، أن الاحتلال كان يخطط لتحويل باب الرحمة إلى كنيس يهودي، لكن إعادة فتحه قطعت الطريق على ذلك، وهو ما دفع الاحتلال لإبعاده شخصياً عن الأقصى، مع عشرات المرابطين، الذي أصروا على إبقاء مصلى باب الرحمة مفتوحاً للمسلمين.

وشدد رئيس الهيئة الإسلامية العليا، على أنه من واجب دائرة الأوقاف، أن تمارس حقها، وتمنع قوات الاحتلال من تجاوز حدودها، معتبراً أن إجراءات الاحتلال، عدوان سافر على الأقصى، وهي تؤكد على الأطماع المبيتة لدى الاحتلال ضد المسجد.

ونوه صبري إلى أن الاحتلال يرى أن الظروف مواتية له من أجل تنفيذ مخططاته، التي تستهدف الأقصى، في ظل انشغال العالم العربي والإسلامي في الصراعات الدموية والخلافات، إضافة إلى التطبيع مع الاحتلال.

وتصاعدت في الأيام الأخيرة، عمليات اقتحام المستوطنين للمسجد الأقصى، وخاصة الجهة الشرقية منه المحيطة بمصلى باب الرحمة، والذي يتعرض لانتهاكات متواصلة وعمليات تدنيس ومنع الموانين من الصلاة فيه.

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