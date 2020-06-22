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الأردن: الحكومة تُطلق خطة استجابتها للأزمة السورية لثلاثة أعوام اليوم

الأردن: الحكومة تُطلق خطة استجابتها للأزمة السورية لثلاثة أعوام اليوم
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
تطلق الحكومة الأردنية، اليوم الاثنين، خطة بقيمة 6.6 مليار دولار للأعوام 2020- 2022 استجابة للأزمة السورية.

وتظهر المنصة الإلكترونية للخطة، أن متطلبات خطة الاستجابة للعام الحالي، تبلغ 2.249 مليار دولار، مول منها حتى 15 حزيران/ يونيو الحالي 200 مليون دولار، فيما بلغ حجم متطلبات العام المقبل 2.262 مليار دولار، و2.049 مليار دولار للعام 2022، وفق موقع (عمون).

ويستضيف الأردن، الذي يعتبر ثاني أعلى دولة في العالم بعدد اللاجئين، أكثر من 1.3 مليون سوري، منذ بداية الأزمة في 2011.

للأعوام الثلاثة، حددت الحكومة حاجتها إلى 298 مليون دولار لدعم بند الخدمات العامة، فيما حددت حاجتها لـ 5.3 مليون دولار لقطاع الصحة، و562 مليون دولار لقطاع التعليم، ونحو 45 مليون دولار لدعم بند تأمين المأوى، إضافة إلى 640 مليون دولار لبند الأمن الغذائي، ضمن متطلبات التمكين الاقتصادي.

وتبلغ حاجة الحكومة في تغطية بند سبل المعيشة ضمن متطلبات التمكين الاقتصادي 168 مليون دولار، و483 مليون دولار لخدمات المياه والصرف الصحي، فيما قدرت الحكومة أيضاً حاجة الخطة، لتغطية نفقات الحماية الاجتماعية والعدالة، بنحو يزيد عن مليار دولار، فيما يبلغ بند الدعم المباشر للخزينة 2.839 مليار دولار للأعوام الثلاثة المقبلة.

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