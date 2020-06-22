إغلاق مخيم العزة في بيت لحم عقب تسجيل إصابة بـ (كورونا)

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت لجنة طوارئ مخيم العزة في بيت لحم، اليوم الاثنين، عن إغلاق المخيم، ومنع الحركة لمدة 24 ساعة.



وأشارت في تصريح صحفي إلى أن قرار الإغلاق، يأتي بعد تسجيل إصابة مؤكدة بفيروس (كورونا) في المخيم.



وأفادت، بأنه سيتم حصر المخالطين للإصابة، وإجراء الفحوصات اللازمة.