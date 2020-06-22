نتنياهو يُقاضي الدولة بمبلغ نصف مليون شيكل لجيبه الخاص بسبب تسريب "تسجيلات"

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رام الله - دنيا الوطن

طالب مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، باسترداد أموال الضرائب، التي تقدر قيمتها بأكثر من نصف مليون شيكل من صندوق الدولة، إلى رئيس الحكومة نتنياهو.



ووفقاً لموقع (معاريف)، تقدم مكتب نتنياهو بهذا الطلب إلى اللجنة المالية في (كنيست) برئاسة عضو (كنيست) موشي غفني عن حزب (يهدوت هتوراة) والمسؤولة عن مقدرات الرئيس، ورئيس الحكومة والوزراء ونوابهم والقضاة.



هذا، وتضمن الطلب الذي تم تقديمه بواسطة القائم بأعمال مدير عام مكتب نتنياهو، رونين بيرتس، بأن يتم إعادة ضريبة الدخل التي فرضت على نتنياهو من شهر كانون الثاني/ يناير 2019 حتى كانون الأول/ ديسمبر 2017، حيث إن هذه الضريبة، يجب دفعها على حساب الدولة، وليس على حساب نتنياهو الشخصي.