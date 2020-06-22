إغلاق متحف ياسر عرفات من اليوم ولمدة أسبوع بعد تفشي (كورونا)

أعلنت مؤسسة ياسر عرفات عن إعادة إغلاق متحف ياسر عرفات أمام الجمهور، اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 22/6/2020، على أن يُعاد فتحه يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30/6/2020، كالمعتاد من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى السادسة مساء.





وأكدت بأن ساحة الضريح، تبقى مفتوحة أمام الجمهور؛ لتمكين الزوار والراغبين لزيارة وقراءة الفاتحة على روح الشهيد ياسر عرفات.





رام الله - دنيا الوطنجاء ذلك، على ضوء تطورات الوضع الصحي، وتعليمات الجهات الحكومية في مواجهة تفشي جائحة فيروس (كورونا).