إغلاق متحف ياسر عرفات من اليوم ولمدة أسبوع بعد تفشي (كورونا)
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت مؤسسة ياسر عرفات عن إعادة إغلاق متحف ياسر عرفات أمام الجمهور، اعتباراً من اليوم الاثنين الموافق 22/6/2020، على أن يُعاد فتحه يوم الثلاثاء المقبل الموافق 30/6/2020، كالمعتاد من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى السادسة مساء.
وأكدت بأن ساحة الضريح، تبقى مفتوحة أمام الجمهور؛ لتمكين الزوار والراغبين لزيارة وقراءة الفاتحة على روح الشهيد ياسر عرفات.
جاء ذلك، على ضوء تطورات الوضع الصحي، وتعليمات الجهات الحكومية في مواجهة تفشي جائحة فيروس (كورونا).
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