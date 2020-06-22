الصين تسجل 18 حالة إصابة جديدة بـ (كورونا) وتراجع التفشي في بكين

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الصين، اليوم الاثنين، عن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إشارة إلى أن انتشار الفيروس، الذي يجتاح بكين قد يبدأ في التلاشي.



ومن بين الحالات الجديدة، تم الإبلاغ عن تسع حالات في العاصمة الصينية، وهي المرة الأولى التي يكون فيها عدد الحالات الجديدة في بكين رقماً فردياً منذ 13 حزيران/ يونيو، وفق (مصراوي).



وذكرت السلطات الصحية، أنه تم تسجيل حالتين فى مقاطعة خبى المجاورة لبكين، بينما تم الإبلاغ عن الحالات السبع المتبقية فى شانغهاى وتيانجين ولياونينج وشنشى.



وتم تأكيد ما إجماليه 236 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) فى بكين، منذ تتبع مجموعة محلية في سوق شينفادى للجملة فى منطقة فنجتاى فى وقت سابق من هذا الشهر.



ومنذ ذلك الحين، اتخذت العاصمة خطوات جذرية؛ لاحتواء تفشي المرض، وإجراء فحوصات جماعية، وإغلاق المدارس، وإغلاق الأحياء السكنية، وحظر جميع حالات السفر غير الضرورية.