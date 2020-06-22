عاجل

  • هيئة شؤون الاسرى والمحررين: الصليب الأحمر يتقاعس في تقديم مهامه الأساسية

  • اللواء رواجبة: محافظة قلقيلية خالية من فيروس (كورونا)

  • الشيخ عكرمة صبري: أوقاف القدس بدأت تفقد سيطرتها على المسجد الأقصى

دولي

الصين تسجل 18 حالة إصابة جديدة بـ (كورونا) وتراجع التفشي في بكين

الصين تسجل 18 حالة إصابة جديدة بـ (كورونا) وتراجع التفشي في بكين
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت الصين، اليوم الاثنين، عن تسجيل 18 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) المستجد خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية، في إشارة إلى أن انتشار الفيروس، الذي يجتاح بكين قد يبدأ في التلاشي.

ومن بين الحالات الجديدة، تم الإبلاغ عن تسع حالات في العاصمة الصينية، وهي المرة الأولى التي يكون فيها عدد الحالات الجديدة في بكين رقماً فردياً منذ 13 حزيران/ يونيو، وفق (مصراوي).

وذكرت السلطات الصحية، أنه تم تسجيل حالتين فى مقاطعة خبى المجاورة لبكين، بينما تم الإبلاغ عن الحالات السبع المتبقية فى شانغهاى وتيانجين ولياونينج وشنشى.

وتم تأكيد ما إجماليه 236 حالة إصابة جديدة بفيروس (كورونا) فى بكين، منذ تتبع مجموعة محلية في سوق شينفادى للجملة فى منطقة فنجتاى فى وقت سابق من هذا الشهر.

ومنذ ذلك الحين، اتخذت العاصمة خطوات جذرية؛ لاحتواء تفشي المرض، وإجراء فحوصات جماعية، وإغلاق المدارس، وإغلاق الأحياء السكنية، وحظر جميع حالات السفر غير الضرورية.

أخبار ذات صلة

شاهد: قتيلان وسبع جرحى بإطلاق نار في كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة

شاهد: قتيلان وسبع جرحى بإطلاق نار في كارولينا الشمالية بالولايات المتحدة

نتنياهو يُقاضي الدولة بمبلغ نصف مليون شيكل لجيبه الخاص بسبب تسريب &#34;تسجيلات&#34;

نتنياهو يُقاضي الدولة بمبلغ نصف مليون شيكل لجيبه الخاص بسبب تسريب "تسجيلات"

ترامب يُخفض عدد فحوصات (كورونا) رغم تفشيه في أكثر من 20 ولاية

ترامب يُخفض عدد فحوصات (كورونا) رغم تفشيه في أكثر من 20 ولاية

&#34;أخطر دولة بالشرق الأوسط&#34;.. كوخافي: إيران تقف وراء الهجمات المعادية لنا بمختلف الجبهات

"أخطر دولة بالشرق الأوسط".. كوخافي: إيران تقف وراء الهجمات المعادية لنا بمختلف الجبهات

التزايد الجنوني بإصابات (كورونا) في إسرائيل يكتسح الصحف الصباحية

التزايد الجنوني بإصابات (كورونا) في إسرائيل يكتسح الصحف الصباحية

عدد إصابات فيروس (كورونا) حول العالم يتجاوز تسعة ملايين إصابة

عدد إصابات فيروس (كورونا) حول العالم يتجاوز تسعة ملايين إصابة

43 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في بريطانيا

43 حالة وفاة جديدة بفيروس (كورونا) في بريطانيا

(كورونا) حول العالم: الاقتراب من تسعة ملايين إصابة بالفيروس

(كورونا) حول العالم: الاقتراب من تسعة ملايين إصابة بالفيروس

التعليقات

الدنيا حكايات

هل دول الخليج كافرة

هل دول الخليج كافرة

شؤون فلسطينية

المفتي العام يُدين اقتحام مصلى باب الرحمة

المفتي العام يُدين اقتحام مصلى باب الرحمة

الشيخ عكرمة صبري: أوقاف القدس بدأت تفقد سيطرتها على المسجد الأقصى

الشيخ عكرمة صبري: أوقاف القدس بدأت تفقد سيطرتها على المسجد الأقصى

الإدارة العامة لهندسة المركبات بغزة تشرع بتنظيم عمل الورش الفنية والكراجات

الإدارة العامة لهندسة المركبات بغزة تشرع بتنظيم عمل الورش الفنية والكراجات

الديمقراطية: عريضة 200 عضو كونغرس أمريكي خطوة إيجابية ندعو لتعزيزها بمشاريع مُلزمة

الديمقراطية: عريضة 200 عضو كونغرس أمريكي خطوة إيجابية ندعو لتعزيزها بمشاريع مُلزمة

إغلاق متحف ياسر عرفات من اليوم ولمدة أسبوع بعد تفشي (كورونا)

إغلاق متحف ياسر عرفات من اليوم ولمدة أسبوع بعد تفشي (كورونا)

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً في الجهة الشرقية

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً في الجهة الشرقية

عريقات: وثيقة ستصدر عن الكونغرس الأميركي خلال ساعات ضد (الضم)

عريقات: وثيقة ستصدر عن الكونغرس الأميركي خلال ساعات ضد (الضم)

مجدلاني يصدر تعليمات بخصوص التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الإيوائية

مجدلاني يصدر تعليمات بخصوص التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الإيوائية

منوعات

أثناء توجيه نصيحة لطلاب الثانوية العامة.. أحمد حلمي يكشف معلومة مُفاجئة

أثناء توجيه نصيحة لطلاب الثانوية العامة.. أحمد حلمي يكشف معلومة مُفاجئة

هل حقاً طرد براد بيت جينيفر أنيستون خارج منزله؟

هل حقاً طرد براد بيت جينيفر أنيستون خارج منزله؟

فنان مصري يعلن تعافيه من (كورونا) ويتخذ هذا القرار

فنان مصري يعلن تعافيه من (كورونا) ويتخذ هذا القرار

وفاة &#34;علي&#34; ابن الفنان أوس أوس بطريقة مأساوية

وفاة "علي" ابن الفنان أوس أوس بطريقة مأساوية

رجاء الجداوي تفقد الوعي وحالتها تتدهور بشكل خطير

رجاء الجداوي تفقد الوعي وحالتها تتدهور بشكل خطير

هشام سليم يخالف تصريحات ابنه نور حول جراحة التحول الجنسي

هشام سليم يخالف تصريحات ابنه نور حول جراحة التحول الجنسي

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد: &#34;مات الكلام&#34;

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد: "مات الكلام"

هل انفصلا؟.. دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته مع زوجها

هل انفصلا؟.. دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته مع زوجها

نور هشام سليم يبكي بسبب سارة حجازي.. ويُوجه رسالة لاذعة

نور هشام سليم يبكي بسبب سارة حجازي.. ويُوجه رسالة لاذعة

راندا البحيري تتقدم ببلاغ رسمي ضد الكويتية ريم الشمري بسبب ماقالته عن المصريين

راندا البحيري تتقدم ببلاغ رسمي ضد الكويتية ريم الشمري بسبب ماقالته عن المصريين

عربي

الأردن: الحكومة تُطلق خطة استجابتها للأزمة السورية لثلاثة أعوام اليوم

الأردن: الحكومة تُطلق خطة استجابتها للأزمة السورية لثلاثة أعوام اليوم

السعودية: رحيل (القتيل الحي) بعد معاناة 15 عاماً

السعودية: رحيل (القتيل الحي) بعد معاناة 15 عاماً

أبوظبي تفرض حظر تنقل من وإلى الإمارة لاحتواء (كورونا)

أبوظبي تفرض حظر تنقل من وإلى الإمارة لاحتواء (كورونا)

المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يُبدي استعدادًا لإقامة علاقات مع إسرائيل

المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يُبدي استعدادًا لإقامة علاقات مع إسرائيل