عاجل

  • إغلاق متحف ياسر عرفات من اليوم ولمدة أسبوع بسبب تفشى فيروس (كورونا)

شؤون فلسطينية

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً في الجهة الشرقية

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً في الجهة الشرقية
مستوطنون يقتحمون الأقصى
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عشرات المستوطنين، بقيادة عضو (كنيست) السابق "يهودا غليك" باحات المسجد الأقصى المبارك، صباح اليوم الاثنين، بحماية مشددة من قوات الاحتلال.

وقام المستوطنون، بأداء رقصات استفزازية أمام باب السلسلة في الجهة الغربية من المسجد الأقصى، ثم امتد مسيرهم وصولاً للمنطقة الشرقية، التي تجولوا فيها، وجلسوا يتلقون شروحات من أحد الحاخامات، كما أدوا طقوساً تلمودية في المكان.

 وحذرت المرابطة المقدسية خديجة خويص، من أن تزايد عربدة الاحتلال، يحمل مؤشراً خطيراً جدّا لما يحاك للمسجد الأقصى بشكل عام، وخاصة المنطقة الشرقية، ومحيط مصلّى باب الرحمة.

وكان جنود الاحتلال، اقتحموا بأحذيتهم مصلى باب الرحمة يوم أمس، واعتقلوا خمس فتيات، وحارس للمسجد الأقصى، بعد الاعتداء عليهم.

وسبق أن حذر خطيب المسجد الأقصى، الشيخ عكرمة صبري من محاولات الاحتلال، وضع موطئ قدمه له في المنطقة الشرقية للأقصى، بعد إخلائه من المصلين والمرابطين، ومنع حلقات العلم في المكان، وحرمان المواطنين من الصلاة في مصلى باب الرحمة.

وبدأت مطامع الاحتلال في مصلى باب الرحمة منذ احتلال المدينة المقدسة عام 1967 وتُوجت بإصدار أمر عسكري عام 2003 بإغلاقه بعد حظر جمعية "لجنة التراث الإسلامي" التي كان لها مكتب بالمصلى، حتى مطلع عام 2019 حيث نجح المصلون والمرابطون، بفتح مصلى باب الرحمة بعد إزالة السلاسل الحديدية التي وضعها الاحتلال على بوابة مؤدية إليه، حيث أعادوا إعماره بالصلاة والرباط.

أخبار ذات صلة

الإدارة العامة لهندسة المركبات بغزة تشرع بتنظيم عمل الورش الفنية والكراجات

الإدارة العامة لهندسة المركبات بغزة تشرع بتنظيم عمل الورش الفنية والكراجات

الديمقراطية: عريضة 200 عضو كونغرس أمريكي خطوة إيجابية ندعو لتعزيزها بمشاريع مُلزمة

الديمقراطية: عريضة 200 عضو كونغرس أمريكي خطوة إيجابية ندعو لتعزيزها بمشاريع مُلزمة

إغلاق متحف ياسر عرفات من اليوم ولمدة أسبوع بعد تفشي (كورونا)

إغلاق متحف ياسر عرفات من اليوم ولمدة أسبوع بعد تفشي (كورونا)

عريقات: وثيقة ستصدر عن الكونغرس الأميركي خلال ساعات ضد (الضم)

عريقات: وثيقة ستصدر عن الكونغرس الأميركي خلال ساعات ضد (الضم)

الجبهة الشعبية تدعو لانتفاضة شعبية عارمة ضد الاحتلال والمستوطنين

الجبهة الشعبية تدعو لانتفاضة شعبية عارمة ضد الاحتلال والمستوطنين

الأوقاف وهيئة مقاومة الجدار تبحثان سُبل حماية الأراضي الوقفية في الأغوار

الأوقاف وهيئة مقاومة الجدار تبحثان سُبل حماية الأراضي الوقفية في الأغوار

الخارجية: لم تُسجّل أية إصابة بصفوف العائدين من العالقين حتى اللحظة

الخارجية: لم تُسجّل أية إصابة بصفوف العائدين من العالقين حتى اللحظة

صور: الضابطة الجمركية تضبط ثلاثة أطنان دجاج مجهول المصدر برام الله

صور: الضابطة الجمركية تضبط ثلاثة أطنان دجاج مجهول المصدر برام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

هل دول الخليج كافرة

هل دول الخليج كافرة

شؤون فلسطينية

الإدارة العامة لهندسة المركبات بغزة تشرع بتنظيم عمل الورش الفنية والكراجات

الإدارة العامة لهندسة المركبات بغزة تشرع بتنظيم عمل الورش الفنية والكراجات

الديمقراطية: عريضة 200 عضو كونغرس أمريكي خطوة إيجابية ندعو لتعزيزها بمشاريع مُلزمة

الديمقراطية: عريضة 200 عضو كونغرس أمريكي خطوة إيجابية ندعو لتعزيزها بمشاريع مُلزمة

إغلاق متحف ياسر عرفات من اليوم ولمدة أسبوع بعد تفشي (كورونا)

إغلاق متحف ياسر عرفات من اليوم ولمدة أسبوع بعد تفشي (كورونا)

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً في الجهة الشرقية

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً في الجهة الشرقية

الأوقاف وهيئة مقاومة الجدار تبحثان سُبل حماية الأراضي الوقفية في الأغوار

الأوقاف وهيئة مقاومة الجدار تبحثان سُبل حماية الأراضي الوقفية في الأغوار

المطران حنا: المرحلة التي نمر بها صعبة وبحاجة لتكاتف الجهود

المطران حنا: المرحلة التي نمر بها صعبة وبحاجة لتكاتف الجهود

مستوطنون يُهاجمون مركبات المواطنين شمال نابلس

مستوطنون يُهاجمون مركبات المواطنين شمال نابلس

تيسير خالد: التاريخ يُعيد نفسه وبعض الحكام يذكروننا بملوك الطوائف

تيسير خالد: التاريخ يُعيد نفسه وبعض الحكام يذكروننا بملوك الطوائف

منوعات

أثناء توجيه نصيحة لطلاب الثانوية العامة.. أحمد حلمي يكشف معلومة مُفاجئة

أثناء توجيه نصيحة لطلاب الثانوية العامة.. أحمد حلمي يكشف معلومة مُفاجئة

هل حقاً طرد براد بيت جينيفر أنيستون خارج منزله؟

هل حقاً طرد براد بيت جينيفر أنيستون خارج منزله؟

فنان مصري يعلن تعافيه من (كورونا) ويتخذ هذا القرار

فنان مصري يعلن تعافيه من (كورونا) ويتخذ هذا القرار

وفاة &#34;علي&#34; ابن الفنان أوس أوس بطريقة مأساوية

وفاة "علي" ابن الفنان أوس أوس بطريقة مأساوية

رجاء الجداوي تفقد الوعي وحالتها تتدهور بشكل خطير

رجاء الجداوي تفقد الوعي وحالتها تتدهور بشكل خطير

هشام سليم يخالف تصريحات ابنه نور حول جراحة التحول الجنسي

هشام سليم يخالف تصريحات ابنه نور حول جراحة التحول الجنسي

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد: &#34;مات الكلام&#34;

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد: "مات الكلام"

هل انفصلا؟.. دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته مع زوجها

هل انفصلا؟.. دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته مع زوجها

نور هشام سليم يبكي بسبب سارة حجازي.. ويُوجه رسالة لاذعة

نور هشام سليم يبكي بسبب سارة حجازي.. ويُوجه رسالة لاذعة

راندا البحيري تتقدم ببلاغ رسمي ضد الكويتية ريم الشمري بسبب ماقالته عن المصريين

راندا البحيري تتقدم ببلاغ رسمي ضد الكويتية ريم الشمري بسبب ماقالته عن المصريين

عربي

أبوظبي تفرض حظر تنقل من وإلى الإمارة لاحتواء (كورونا)

أبوظبي تفرض حظر تنقل من وإلى الإمارة لاحتواء (كورونا)

المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يُبدي استعدادًا لإقامة علاقات مع إسرائيل

المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يُبدي استعدادًا لإقامة علاقات مع إسرائيل

الصحة المصرية: تسجيل 87 حالة وفاة و1475 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 87 حالة وفاة و1475 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

تراجع طفيف بعدد إصابات فيروس (كورونا) في العراق

تراجع طفيف بعدد إصابات فيروس (كورونا) في العراق