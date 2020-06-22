عاجل

  • إغلاق متحف ياسر عرفات من اليوم ولمدة أسبوع بسبب تفشى فيروس (كورونا)

شؤون فلسطينية

عريقات: وثيقة ستصدر عن الكونغرس الأميركي خلال ساعات ضد (الضم)

عريقات: وثيقة ستصدر عن الكونغرس الأميركي خلال ساعات ضد (الضم)
أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات
رام الله - دنيا الوطن
قال أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، صائب عريقات: إن المهرجان الجماهيري، الذي سينظم في محافظة أريحا والأغوار، اليوم الاثنين، رفضاً لقرار الضم، يعتبر بمثابة ائتلاف دولي ضد الضم، إثر المشاركة الدولية الواسعة غير المسبوقة، والتي تحمل رسالة لشعبنا أنه ليس وحيداً، وأن العالم معه في تقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية على حدود عام 1967.

وأعلن عريقات في حديث لـ (صوت فلسطين) الرسمي، أن وثيقة ستصدر عن الكونغرس الأميركي، خلال الساعات المقبلة، وقع عليها لغاية اللحظة أكثر من 150 عضواً ضد الضم، ومع حق شعبنا في تقرير مصيره، وإقامة دولته المستقلة، لافتاً إلى وجود تطورات في غاية الأهمية على الساحة الأميركية، حيث خرجت ست رسائل من مجلسي الشيوخ والنواب، ومؤسسات المجتمع الأميركي والكنائس والجامعات، خلال شهرين، تقول لا للضم ونعم لعملية السلام.

وفيما يتعلق بجلسة مجلس الأمن على المستوى الوزاري الأربعاء المقبل، قال عريقات إن الاجتماع في غاية الأهمية من أجل الوصول لمرحلة طرح قرار في مجلس الأمن، حتى لو كان هناك "فيتو"، وكذلك استمرار المشاورات لعقد جلسة للجمعية العامة من أجل تثبيت مبدأ الائتلاف الدولي ضد الضم بشكل رسمي.

 وبالعود للمهرجان، أوضح أنه سيتخلل المهرجان الجماهيري الذي يعقد بدعوة من حركة (فتح) وتحت رعاية الرئيس محمود عباس، كلمات لأكثر من مندوب دولي على رأسهم مندوبو الاتحاد الأوروبي، والأمم المتحدة، وروسيا، والصين، والأردن، مشيراً إلى إعلان 192 دولة من أصل 194 عدد أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة، رفضها للضم.

وأكد أهمية المسيرات التي ستنظم في دول العالم رفضاً للضم، معتبراً أنها تحمل رسائل في غاية الأهمية لترامب ونتنياهو، بأنه لن يسمح لهما بتدمير القانون الدولي، كما أنها بمثابة رسالة شعبية كبيرة جداً، ولها أثر في اتخاذ القرار بغالبية دول العالم.

وجدد عريقات التأكيد، على أن الضم يهدف لتكريس ديمومة الاحتلال، وشطب المشروع الوطني الفلسطيني والهوية الوطنية، وشطب أي احتمال لإقامة دولة فلسطينية، مبيناً أنه قد آن الأوان لترجمة المواقف الدولية الرافضة للضم، وتوجيه عقوبات وعواقب.

أخبار ذات صلة

الإدارة العامة لهندسة المركبات بغزة تشرع بتنظيم عمل الورش الفنية والكراجات

الإدارة العامة لهندسة المركبات بغزة تشرع بتنظيم عمل الورش الفنية والكراجات

الديمقراطية: عريضة 200 عضو كونغرس أمريكي خطوة إيجابية ندعو لتعزيزها بمشاريع مُلزمة

الديمقراطية: عريضة 200 عضو كونغرس أمريكي خطوة إيجابية ندعو لتعزيزها بمشاريع مُلزمة

إغلاق متحف ياسر عرفات من اليوم ولمدة أسبوع بعد تفشي (كورونا)

إغلاق متحف ياسر عرفات من اليوم ولمدة أسبوع بعد تفشي (كورونا)

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً في الجهة الشرقية

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً في الجهة الشرقية

الجبهة الشعبية تدعو لانتفاضة شعبية عارمة ضد الاحتلال والمستوطنين

الجبهة الشعبية تدعو لانتفاضة شعبية عارمة ضد الاحتلال والمستوطنين

الأوقاف وهيئة مقاومة الجدار تبحثان سُبل حماية الأراضي الوقفية في الأغوار

الأوقاف وهيئة مقاومة الجدار تبحثان سُبل حماية الأراضي الوقفية في الأغوار

الخارجية: لم تُسجّل أية إصابة بصفوف العائدين من العالقين حتى اللحظة

الخارجية: لم تُسجّل أية إصابة بصفوف العائدين من العالقين حتى اللحظة

صور: الضابطة الجمركية تضبط ثلاثة أطنان دجاج مجهول المصدر برام الله

صور: الضابطة الجمركية تضبط ثلاثة أطنان دجاج مجهول المصدر برام الله

التعليقات

الدنيا حكايات

هل دول الخليج كافرة

هل دول الخليج كافرة

شؤون فلسطينية

الإدارة العامة لهندسة المركبات بغزة تشرع بتنظيم عمل الورش الفنية والكراجات

الإدارة العامة لهندسة المركبات بغزة تشرع بتنظيم عمل الورش الفنية والكراجات

الديمقراطية: عريضة 200 عضو كونغرس أمريكي خطوة إيجابية ندعو لتعزيزها بمشاريع مُلزمة

الديمقراطية: عريضة 200 عضو كونغرس أمريكي خطوة إيجابية ندعو لتعزيزها بمشاريع مُلزمة

إغلاق متحف ياسر عرفات من اليوم ولمدة أسبوع بعد تفشي (كورونا)

إغلاق متحف ياسر عرفات من اليوم ولمدة أسبوع بعد تفشي (كورونا)

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً في الجهة الشرقية

مستوطنون يقتحمون الأقصى ويؤدون طقوساً في الجهة الشرقية

الأوقاف وهيئة مقاومة الجدار تبحثان سُبل حماية الأراضي الوقفية في الأغوار

الأوقاف وهيئة مقاومة الجدار تبحثان سُبل حماية الأراضي الوقفية في الأغوار

المطران حنا: المرحلة التي نمر بها صعبة وبحاجة لتكاتف الجهود

المطران حنا: المرحلة التي نمر بها صعبة وبحاجة لتكاتف الجهود

مستوطنون يُهاجمون مركبات المواطنين شمال نابلس

مستوطنون يُهاجمون مركبات المواطنين شمال نابلس

تيسير خالد: التاريخ يُعيد نفسه وبعض الحكام يذكروننا بملوك الطوائف

تيسير خالد: التاريخ يُعيد نفسه وبعض الحكام يذكروننا بملوك الطوائف

منوعات

أثناء توجيه نصيحة لطلاب الثانوية العامة.. أحمد حلمي يكشف معلومة مُفاجئة

أثناء توجيه نصيحة لطلاب الثانوية العامة.. أحمد حلمي يكشف معلومة مُفاجئة

هل حقاً طرد براد بيت جينيفر أنيستون خارج منزله؟

هل حقاً طرد براد بيت جينيفر أنيستون خارج منزله؟

فنان مصري يعلن تعافيه من (كورونا) ويتخذ هذا القرار

فنان مصري يعلن تعافيه من (كورونا) ويتخذ هذا القرار

وفاة &#34;علي&#34; ابن الفنان أوس أوس بطريقة مأساوية

وفاة "علي" ابن الفنان أوس أوس بطريقة مأساوية

رجاء الجداوي تفقد الوعي وحالتها تتدهور بشكل خطير

رجاء الجداوي تفقد الوعي وحالتها تتدهور بشكل خطير

هشام سليم يخالف تصريحات ابنه نور حول جراحة التحول الجنسي

هشام سليم يخالف تصريحات ابنه نور حول جراحة التحول الجنسي

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد: &#34;مات الكلام&#34;

إيمي سمير غانم تحسم الجدل حول انفصالها عن حسن الرداد: "مات الكلام"

هل انفصلا؟.. دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته مع زوجها

هل انفصلا؟.. دنيا بطمة تثير الجدل بما فعلته مع زوجها

نور هشام سليم يبكي بسبب سارة حجازي.. ويُوجه رسالة لاذعة

نور هشام سليم يبكي بسبب سارة حجازي.. ويُوجه رسالة لاذعة

راندا البحيري تتقدم ببلاغ رسمي ضد الكويتية ريم الشمري بسبب ماقالته عن المصريين

راندا البحيري تتقدم ببلاغ رسمي ضد الكويتية ريم الشمري بسبب ماقالته عن المصريين

عربي

أبوظبي تفرض حظر تنقل من وإلى الإمارة لاحتواء (كورونا)

أبوظبي تفرض حظر تنقل من وإلى الإمارة لاحتواء (كورونا)

المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يُبدي استعدادًا لإقامة علاقات مع إسرائيل

المجلس الانتقالي الجنوبي باليمن يُبدي استعدادًا لإقامة علاقات مع إسرائيل

الصحة المصرية: تسجيل 87 حالة وفاة و1475 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

الصحة المصرية: تسجيل 87 حالة وفاة و1475 إصابة جديدة بفيروس (كورونا)

تراجع طفيف بعدد إصابات فيروس (كورونا) في العراق

تراجع طفيف بعدد إصابات فيروس (كورونا) في العراق