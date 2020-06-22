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شؤون فلسطينية

الجبهة الشعبية تدعو لانتفاضة شعبية عارمة ضد الاحتلال والمستوطنين

الجبهة الشعبية تدعو لانتفاضة شعبية عارمة ضد الاحتلال والمستوطنين
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
 دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين الى توجيه كل الطاقات والجهود في خندق مواجهة الاحتلال ومخططات التصفية، بما يؤدي إلى فتح ساحة اشتباك وانتفاضة شعبية عارمة على امتداد مناطق التماس ومواقع الاحتلال والمستوطنين، وما يتطلبه ذلك من استمرار الضغط للتنفيذ الجدي والحقيقي للقرارات الوطنية المتعلقة بسحب الاعتراف بالاحتلال، وانهاء اتفاق أوسلو وكل ارتباطاته السياسية والأمنية والاقتصادية، وفي المقدمة منها التنسيق الأمني وبروتوكول باريس الاقتصادي.

وشددت الجبهة في بيان لها على ضرورة المشاركة الواسعة من جماهير شعبنا في الوطن والشتات، وأمتنا العربية وأحرار العالم، في الأنشطة والفعاليات الرافضة لمخططات الضم الصهيونية لأراضي الضفة وخاصة في المناطق المهددة في الأغوار وأريحا.
وأكدت الجبهة أن اللحظة السياسية الخطيرة الراهنة تستدعي وحدة المواقف الوطنية والقومية والأممية، من أجل إفشال المشاريع الأمريكية والصهيونية التصفوية.

كما دعت أحرار العالم وحركة التضامن والمقاطعة الدولية إلى أوسع مشاركة في الفعاليات الدولية التي ستُنظم في عواصم ومدن رئيسية حول العالم، وخاصة في الولايات المتحدة وكندا وأوروبا، رفضاً لمشروع الضم.

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