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دولي

الصين تدرج اختبار (كورونا) ضمن نطاق التأمين الطبي

رام الله - دنيا الوطن
ذكرت مصلحة الدولة لأمن الرعاية الصحية أن الصين ستدرج اختبار الحمض النووي واختبار الأجسام المضادة لمرض فيروس كورونا الجديد (كوفيد-19) والمواد الاستهلاكية ذات الصلة ضمن نطاق التأمين الطبي على مستوى المقاطعة.

وذكر منشور أصدرته المصلحة أن هذه الخطوة تهدف إلى خفض تكلفة الاختبار لتسهيل السيطرة المنتظمة على الوباء واستئناف العمل والإنتاج والتعليم وتشغيل الأعمال.

كما شجع المنشور على المشتريات المركزية لكواشف الاختبار من أجل ضمان أسعار معقولة وإمدادات مستقرة.

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