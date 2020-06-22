الأوقاف وهيئة مقاومة الجدار تبحثان سُبل حماية الأراضي الوقفية في الأغوار

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رام الله - دنيا الوطن

بحث حسام أبو الرب، وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الدينية، ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان، الوزير وليد عساف، سُبل حماية الأراضي الوقفية في المناطق المهددة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي في الأغوار، وخاصة بعد مساعي الحكومة الإسرائيلية لتنفيذ خططها بضم أراض في الأغوار.



كما تم بحث مساعي الحكومة الفلسطينية، الهادفة لتثبيت وتعزيز صمود أهالي المناطق المهددة بالمصادرة، وخاصة الوقفية تجاه إجراءات الاحتلال الاستيطانية والتوسعية.



وأكد أبو الرب، خلال اللقاء الذي عقد بمقر وزارة الأوقاف، "أن التمسك بالأرض واجب وطني وديني وأخلاقي وتاريخي، وإن شعبنا لن يتخلى عن ذرة تراب من تراب فلسطين، وأنه صاحب الحق، وأن الاحتلال والاستيطان إلى زوال" .



بدوره، أوضح عساف، أن استهداف الأغوار يندرج ضمن خطة إسرائيلية واضحة، تهدف إلى محاولة فرض واقع جديد، وأن جميع مشاريع التهويد الإسرائيلية، لن تثني الفلسطينيين عن مواصلة دفاعهم عن أرضهم، ولن يرضخو لسياسة الأمر الواقع، ومهما بلغت الهجمة الإسرائيلية الشرسة بحقنا، فسنواصل الصمود.