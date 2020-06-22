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شؤون فلسطينية

الخارجية: لم تُسجّل أية إصابة بصفوف العائدين من العالقين حتى اللحظة

الخارجية: لم تُسجّل أية إصابة بصفوف العائدين من العالقين حتى اللحظة
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
طمأنت وزارة الخارجية والمغتربين، أبناء شعبنا، أن جميع العائدين، الذين وصلوا أرض الوطن في إطار حملة "عودة الأحباب" بصحة جيدة، وأن فحوصاتهم الطبية، أكدت عدم تسجيل
أية إصابة في صفوفهم، بما في ذلك الدفعة التي وصلت من كندا والدفعة الأولى التي وصلت بالأمس من جمهورية مصر العربية الشقيقة، بما يعني ووفقاً لبروتوكول وزارة الصحة الفلسطينية، خضوعهم للحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.

وأكدت  الوزارة، أن هذه النتيجة تدلل على أن مواطنينا وطلبتنا
كانوا على قدر المسؤولية بحماية أنفسهم من هذا الوباء، طيلة أشهر تواجدهم في جمهورية مصر العربية.

وحيت الوزارة الاحباب العائدين على صبرهم وتحملهم المعاناة الكبيرة، وتشكرهم على عنايتهم بأنفسهم، وتتقدم بالشكر والتقدير لطواقم وزارة الصحة، الذين واصلوا الليل بالنهار وعملوا بساعات متأخرة من الليل؛ لإجراء الفحوصات، وإخراج النتائج حتى يتمكن الأحباب من أبناء شعبنا من العودة إلى منازلهم والانضمام إلى أسرهم، وتتمنى الوزارة الصحة والسلامة لأبناء شعبنا في الوطن والشتات.

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