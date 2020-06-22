صور: الضابطة الجمركية تضبط ثلاثة أطنان دجاج مجهول المصدر برام الله







رام الله - دنيا الوطنضبط جهاز الضابطة الجمركية، اليوم الاثنين، ثلاثة أطنان من الدجاج المجهول المصدر، وذلك بناءً على معلومات دقيقة وعملية متابعة لإحدى المركبات التي تقوم بتهريب اللحوم.وأوضحت إدارة العلاقات العامة والإعلام في الجهاز، أنه وبناء على معلومات، وردت حول قيام مركبة بتهريب الدجاج، قادمة من ضواحي القدس، تم ضبطها، وتبين أنها محملة بدجاج مجهولة المصدر، وبمستندات غير قانونية، والكمية غير مطابقة للحمولة، وتم التحرز على الكميات، وتحويلها لجهات الاختصاص في وزارة الزراعة، وصحة بلدية البيرة، وإحالة القضية لنيابة الجرائم الاقتصادية؛ لاستكمال الإجراءات القانونية اللازمة.