الكيلة: تسجيل 82 إصابة جديدة بـ (كورونا) بفلسطين يرفع الإصابات إلى 1110





وأضافت الكيلة في تقريرها اليومي، حول إصابات (كورونا) في فلسطين، من خلال صفحة الصحة الرسمية على (فيسبوك): أن "الـ 82 إصابة بينها 63 في تفوح، و2 في حلحول، و2 في نوبا، و6 في مدينة الخليل، و3 في نابلس، و4 في بيت لحم، و2 في رام الله والبيرة".



وكشفت وزيرة الصحة، أن نتائج جميع فحوصات القادمين يوم أمس من جمهورية مصر العربية، كانت سلبية، وغادروا إلي الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.

وكشفت وزيرة الصحة، أن نتائج جميع فحوصات القادمين يوم أمس من جمهورية مصر العربية، كانت سلبية، وغادروا إلي الحجر المنزلي لمدة 14 يوماً.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزيرة الصحة الفلسطينية، الدكتورة مي الكيلة، اليوم الاثنين، عن تسجيل 82 إصابة جديدة بفيروس (كورونا) في فلسطين، ما يرفع الحصيلة إلى 1110 إصابات.