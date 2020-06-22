مجدلاني يصدر تعليمات بخصوص التعامل مع الأشخاص ذوي الإعاقة في المؤسسات الإيوائية

أصدر وزير التنمية الاجتماعية، د. أحمد مجدلاني، تعليمات خاصة، بخصوص الأشخاص ذوي الإعاقة، وآليات التعامل في ظل عودة تفشي فيروس (كورونا).





وقال مجدلاني: استناداً إلى قرارات الرئيس، ومجلس الوزراء، وبالإشارة إلى مجمل القوانين الفلسطينية النافذة؛ لحماية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ولضمان وصول خدمات الرعاية الصحية والاجتماعية والدعم النفسي- الاجتماعي لهم، فإننا ندعو جميع العاملين في المؤسسات الإيوائية إلى الالتزام باتخاذ كافة التدابير الوقائية، وإجراءات السلامة، والتشديد على فحص النزلاء المنوي استقبالهم في المؤسسات الإيوائية لضمان عدم إصابتهم بالفيروس.





كذلك الأمر فحص العاملين الاجتماعيين والنفسيين في تلك المؤسسات؛ لضمان عدم إصابتهم بالمرض، وشدد مجدلاني على ضرورة التزام العاملين في المؤسسات الإيوائية باستخدام أدوات الوقاية اللازمة (كمامات، كفوف، معقمات، والنظافة الدائمة) عند التعامل مع النزلاء، وتعقيم الأجهزه المساندة التي يستخدمها الأشخاص ذوو الإعاقة، كونها مسألة في غاية الأهمية، والالتزام بقرار الوزارة السابق بمنع استقبال الوفود والزوار داخل المؤسسات الإيوائية ومراكز التأهيل، وضمان عدم وجود اكتظاظ، والحفاظ على التباعد الكافي، وتجنب البيئات المزدحمة، والتقليل قدر الإمكان من التواصل الجسدي مع النزلاء، والتوقف عن الزيارات المنزلية في المناطق التي يتفشى فيها المرض.

رام الله - دنيا الوطنوفي مجال المواءمة للأدوات والأجهزة والمرافق، دعا وزير التنمية الاجتماعية، كافة المؤسسات إلى مواءمة المغاسل (مصادر مياه النظافة) لتكون سهلة التعامل للأشخاص ذوي الإعاقة، والاستمرار في تدريب الأشخاص ذوي الإعاقة على طريقة غسل اليدين والنظافة الشخصية.كما أكد على ضرورة الالتزام بالبرتوكولات المقرة والخاصة بالتعامل مع المرض، وخصوصاً إحالة أي حالة مرضية أو مشتبه بها للصحة، وعزلها للتأكد من سلامتها، وتطوير وتنفيذ برامج ترفيهية للدعم النفسي- الاجتماعي للأطفال ذوي الإعاقة وأسرهم.