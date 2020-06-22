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شؤون فلسطينية

المطران حنا: المرحلة التي نمر بها صعبة وبحاجة لتكاتف الجهود

المطران حنا: المرحلة التي نمر بها صعبة وبحاجة لتكاتف الجهود
المطران عطالله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الارثوذكس
رام الله - دنيا الوطن
قال المطران عطا الله حنا رئيس اساقفة سبسطية للروم الأرثوذكس اليوم، بأنه يجب التصدي لكل محاولة هادفة للضغط على الفلسطينيين، وابتزازهم؛ للقبول بما يسمى (صفقة القرن)، مؤكداً
أن الفلسطينيين بغالبيتهم الساحقة، يرفضون هذه الصفقة، الهادفة لتصفية القضية الفلسطينية، وهم ثابتون صامدون متشبثون بمواقفهم، ولن تتمكن أية قوة عاتية في هذا العالم من النيل من إرادتهم وثباتهم وتشبثهم بثوابتهم الوطنية.

وأكد في بيان صحفي له، أن المرحلة التي نمر بها هي في غاية الصعوبة والدقة، وهي بحاجة إلى تكاتف الجهود، وأن يتحمل كل واحد مسؤوليته، كل من موقعه بعيداً عن المناكفات والصراعات والتراشق الإعلامي، الذي لا يستفيد منه إلا أعداؤنا المتربصون بنا،  والذين يخططون لتصفية قضيتنا.

وقال: يجب أن نكون متفائلين لأننا أصحاب قضية عادلة، وإن كنا نرى أمامنا قتامة الصورة، وجسامة المؤامرات والتعقيدات التي تحيط بنا من كل حدب وصوب، وإن تفاؤلنا نستمده من عدالة قضيتنا، فنحن لا نملك مالاً أو سلاحاً أو ثروة طبيعية، ولكننا نملك ما هو أهم من هذا وذاك، ألا وهو الإنسان، الذي يعشق الحياة والحرية، والتي في سبيلها قدم وما زال يقدم التضحيات الجسام.

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