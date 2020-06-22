الجماهير تتوجه إلى الاغوار لمواجهة (خطة الضم)

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رام الله - دنيا الوطن

يتوجه العشرات من أبناء الشعب الفلسطيني إلى الأغوار الفلسطينية، اليوم الاثنين، تلبية لدعوة حركة (فتح) وفصائل منظمة التحرير، ومؤسسات المجتمع المدني، لمواجهة خطط إسرائيل لضم أجزاء من الضفة الغربية.



وبحسب الوكالة الفلسطينية الرسمية، ستنطلق الحافلات من كافة محافظات الضفة ظهر اليوم باتجاه الاغوار، حيث التجمع الحاشد في تمام الساعة الخامسة مساء.



ويشارك في التجمع، أعضاء اللجنة المركزية لحركة "فتح"، ووزراء، وقيادة الفصائل، وعشرات الشخصيات الوطنية والاعتبارية، إضافة الى ممثلين عن المجتمع الدولي، وعلى رأسهم مبعوث الأمم المتحدة لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف، وممثل الاتحاد الأوروبي، وقناصل الدول الأجنبية بما فيهم القنصل البريطاني العام، والسفير الصيني، والسفير الأردني، حيث يلقي كل منهم كلمة تؤكد موقف بلاده الرافض لخطة الضم.



كما دعت حركة "فتح" أبناء شعبنا في الشتات، خاصة في أوروبا، الى الخروج باتجاه السفارات الأميركية والإسرائيلية، تعبيرا عن رفضهم للضم.