مستوطنون يُهاجمون مركبات المواطنين شمال نابلس
رام الله - دنيا الوطن
وأضاف: أن المستوطنين، وضعوا بيتاً متنقلاً داخل أراضي المستوطنة قبل أيام، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
هاجم مستوطنون، اليوم الاثنين، مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وجنين.
وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين، تسللوا من موقع مستوطنة (حومش) المخلاة جنوب مدينة جنين، وهاجموا مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس، دون وقوع إصابات.
وأضاف: أن المستوطنين، وضعوا بيتاً متنقلاً داخل أراضي المستوطنة قبل أيام، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.
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