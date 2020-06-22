مستوطنون يُهاجمون مركبات المواطنين شمال نابلس

هاجم مستوطنون، اليوم الاثنين، مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين مدينتي نابلس وجنين.





وقال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس: إن مستوطنين، تسللوا من موقع مستوطنة (حومش) المخلاة جنوب مدينة جنين، وهاجموا مركبات المواطنين على الطريق الواصل بين مدينتي جنين ونابلس، دون وقوع إصابات.

رام الله - دنيا الوطنوأضاف: أن المستوطنين، وضعوا بيتاً متنقلاً داخل أراضي المستوطنة قبل أيام، بحماية من جيش الاحتلال الإسرائيلي.