وفاة فلسطيني بفيروس (كورونا) بالسعودية

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رام الله - دنيا الوطن

أعلنت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم الاثنين، عن تسجيل حالة وفاة جديدة بالأمس، في صفوف الجالية بالمملكة العربية السعودية.



وأفادت الخارجية في تصريح مقتضب عبر (تويتر)، أن الوفاة للمواطن سليمان حسن حسين أبو مصطفى (72 عاماً)، بسبب فيروس (كورونا).