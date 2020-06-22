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أبوظبي تفرض حظر تنقل من وإلى الإمارة لاحتواء (كورونا)

أبوظبي تفرض حظر تنقل من وإلى الإمارة لاحتواء (كورونا)
صورة تعبيرية
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت سلطات أبوظبي، أنها ستفرض لمدة أسبوع "حظر تنقل من وإلى الإمارة وبين مدنها" لاحتواء فيروس (كورونا) المستجد.

وجاء في الإعلان الصادر عن "لجنة إدارة الطوارئ والأزمات والكوارث الناجمة عن جائحة (كورونا) في إمارة أبوظبي" ونقلته (إيران نيوز) أن الحظر يشمل "جميع سكان الإمارة من مواطنين ومقيمين". 

وجاء في تغريدة للجنة، أنها "تعلن مع شرطة أبوظبي ودائرة الصحة- أبوظبي عن حظر التنقل من وإلى الإمارة، وبين مدنها (أبوظبي والعين والظفرة) لمدة أسبوع".

وأوضحت اللجنة، أنه "يستثنى بتصريح خاص الموظفون في القطاعات الحيوية، وأصحاب الأمراض المزمنة لمراجعة المستشفيات، وحركة نقل البضائع الضرورية، بينما يسمح لسكان مدن الإمارة بالتنقل داخل مدينتهم تبعاً لأوقات برنامج التعقيم الوطني"، أي بين السادسة صباحاً والعاشرة ليلاً.

وأعلنت اللجنة تخفيف القيود "على بعض الأنشطة في الإمارة تشمل رفع السعة الاستيعابية إلى 40% في المراكز التجارية والمطاعم واستئناف الأنشطة الرياضية الفردية الخارجية التي تمارس في الأماكن المفتوحة للمرحلة العمرية 12- 60 عاماً اعتباراً من يوم الاثنين 1 حزيران/ يونيو، مثل الفروسية والكريكت والدراجات والغولف وألعاب المضرب".

كما أعلنت "إعادة فتح الشواطئ التابعة للفنادق، والمطاعم خارج المراكز التجارية والمتاحف، بقدرة استيعابية تعادل 40%، مع إبقاء إغلاق الشواطئ العامة".

وسجّلت الإمارات إلى الآن 34 ألف إصابة بـ (كوفيد- 19)، بينها 264 وفاة، ومؤخراً خفّفت إمارة دبي القيود المفروضة على الشركات، وقلّصت ساعات حظر التجول الليلي.

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