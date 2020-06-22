"أخطر دولة بالشرق الأوسط".. كوخافي: إيران تقف وراء الهجمات المعادية لنا بمختلف الجبهات

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، أفيف كوخافي، إن "إيران تمتلك أسلحة تقليدية، وتدعم من خلالها أعداءنا في الدائرة الأولى، وفي مقدمتهم (حزب الله وحماس والجهاد الإسلامي)، كما أنها تقف وراء محاولات الهجمات المعادية لإسرائيل في مختلف الجبهات القريبة والبعيدة".



وأضاف خلال مراسم تعيين قائد جديد لركن التخطيط بالجيش الإسرائيلي، أن قائد ركن الدائرة الثالثة، سيتولى متابعة التطورات الإيرانية منذ ساعات الصباح حتى ساعات المساء.



واعتبر كوخافي، أمس الأحد، أن إيران أحرزت تقدّمًا في البرنامج النووي، قائلاً: إنها "أصبحت أخطر دولة في الشرق الأوسط".



هذا وشارك كوخافي في مراسم تعيين قائد جديد لركن التخطيط بالجيش الإسرائيلي، خلفاً للجنرال أمير أبو العافية، حيث تم تعيين الجنرال تومار بار قائداً جديداً لركن التخطيط، الذي تم تحويل اسمه إلى ركن التخطيط وبناء القوة المتعددة الأذرع.



ووفقاً للقناة الإسرائيلية السابعة، تم تعيين أيضاً خلال المراسم الجنرال تل كلمان قائداً جديداً للركن الجديد، الذي تم استحداثه ضمن هيئة الأركان العامة، وهو ركن الاستراتيجية والدائرة الثالثة.



يشار إلى أن الحديث يدور عن قسمين جديدين، تم استحداثهما في الجيش الإسرائيلي في إطار خطة تنوفا المتعددة السنوات، التي قدمها رئيس الأركان الجنرال أفيف كوخافي.