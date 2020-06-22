غزة: أسعار الأسماك والدواجن واللحوم لليوم الاثنين



فخد أنثى بظهر: 12 شيكلاً.



فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكلاً.



فخد ذكر بظهر: 9 شواكل.



فخد ذكر بدون ظهر: 12 شيكلاً.



جناح: 9 شواكل.



رقاب حبش: 3 ب 10 شواكل.



رقاب حبش ذكر: 7 شواكل.



الأسماك الطازجة:



دنيس (برك): 33 شيكلاً.



سردينة: 23 شيكلاً.



مليطة: 42 شيكلاً.



سويسي: 25 – 35 شيكلاً.



طرخرون: 23 شيكلاً.



فريدي: 30 شيكلاً.



لوكس صخر: 50 شيكلاً.



سلطان إبراهيم: 28 شيكلاً.



سكمبلة: 9 شواكل.



رام الله - دنيا الوطنجاءت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة في أسواق غزة، صباح اليوم الاثنين، على النحو التالي:العجل: 36 شيكلاً.بتلو: 40 شيكلاً.الضاني: 45 – 50 شيكلاً.طبق البيض:8 – 9 شواكل.1ك = 9 – 10 شواكل.صدر: 22 شيكلاً.شيش: 22 شيكلاً.فخد: 11 – 12 شيكلاً.دبوس: 13 شيكلاً.جناح: 8 – 9 شواكل.كبدة: 15 شيكلاً.1ك = 10 شواكل.صدر: 15 شيكلاً.