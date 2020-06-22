غزة: أسعار الأسماك والدواجن واللحوم لليوم الاثنين
رام الله - دنيا الوطن
جاءت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة في أسواق غزة، صباح اليوم الاثنين، على النحو التالي:
اللحوم:
العجل: 36 شيكلاً.
بتلو: 40 شيكلاً.
الضاني: 45 – 50 شيكلاً.
الدواجن:
طبق البيض:
8 – 9 شواكل.
الدجاج:
1ك = 9 – 10 شواكل.
صدر: 22 شيكلاً.
شيش: 22 شيكلاً.
فخد: 11 – 12 شيكلاً.
دبوس: 13 شيكلاً.
جناح: 8 – 9 شواكل.
كبدة: 15 شيكلاً.
الحبش:
1ك = 10 شواكل.
صدر: 15 شيكلاً.
فخد أنثى بظهر: 12 شيكلاً.
فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكلاً.
فخد ذكر بظهر: 9 شواكل.
فخد ذكر بدون ظهر: 12 شيكلاً.
جناح: 9 شواكل.
رقاب حبش: 3 ب 10 شواكل.
رقاب حبش ذكر: 7 شواكل.
الأسماك الطازجة:
دنيس (برك): 33 شيكلاً.
سردينة: 23 شيكلاً.
مليطة: 42 شيكلاً.
سويسي: 25 – 35 شيكلاً.
طرخرون: 23 شيكلاً.
فريدي: 30 شيكلاً.
لوكس صخر: 50 شيكلاً.
سلطان إبراهيم: 28 شيكلاً.
سكمبلة: 9 شواكل.
جاءت أسعار اللحوم والدواجن والأسماك الطازجة في أسواق غزة، صباح اليوم الاثنين، على النحو التالي:
اللحوم:
العجل: 36 شيكلاً.
بتلو: 40 شيكلاً.
الضاني: 45 – 50 شيكلاً.
الدواجن:
طبق البيض:
8 – 9 شواكل.
الدجاج:
1ك = 9 – 10 شواكل.
صدر: 22 شيكلاً.
شيش: 22 شيكلاً.
فخد: 11 – 12 شيكلاً.
دبوس: 13 شيكلاً.
جناح: 8 – 9 شواكل.
كبدة: 15 شيكلاً.
الحبش:
1ك = 10 شواكل.
صدر: 15 شيكلاً.
فخد أنثى بظهر: 12 شيكلاً.
فخد أنثى بدون ظهر: 14 شيكلاً.
فخد ذكر بظهر: 9 شواكل.
فخد ذكر بدون ظهر: 12 شيكلاً.
جناح: 9 شواكل.
رقاب حبش: 3 ب 10 شواكل.
رقاب حبش ذكر: 7 شواكل.
الأسماك الطازجة:
دنيس (برك): 33 شيكلاً.
سردينة: 23 شيكلاً.
مليطة: 42 شيكلاً.
سويسي: 25 – 35 شيكلاً.
طرخرون: 23 شيكلاً.
فريدي: 30 شيكلاً.
لوكس صخر: 50 شيكلاً.
سلطان إبراهيم: 28 شيكلاً.
سكمبلة: 9 شواكل.
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