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شؤون فلسطينية

المجلس التنفيذي لنهضة العلماء في إندونيسيا يُدين خطة الضم الإسرائيلية

المجلس التنفيذي لنهضة العلماء في إندونيسيا يُدين خطة الضم الإسرائيلية
صورة ارشيفيه
رام الله - دنيا الوطن
أدان المجلس التنفيذي لنهضة العلماء في إندونيسيا (PBNU)، خطة إسرائيل لضم أجزاء من الأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية.

وقال الأمين العام لجمعية نهضة العلماء، حلمي فيصل زايني، وفق ما نقلته (الوكالة الفلسطينية الرسمية)، إنه يجب على إسرائيل أن توقف جميع الإجراءات التي من شأنها أن تؤثر بشكل مباشر على الأمن، وتزعزع السلام العالمي.

وأعرب عن تقديره ودعمه للقرارات والجهود التي بذلتها حكومة إندونيسيا، فيما يتعلق بآخر الظروف المتعلقة بخطة الضم الإسرائيلية.

وقال الأمين العام حلمي: إن "إندونيسيا لها دور مهم في دفع هذه القضية في المنتديات الدولية من أجل إيجاد السلام في العالم".

وحث المجلس التنفيذي لنهضة العلماء، الحكومة الإندونيسية على مواصلة بذل الجهود الاستراتيجية؛ لإحلال السلام في بلدان الصراع، خاصة في فلسطين.

وأشار المجلس إلى أن نهضة العلماء، تقيم اتصالات مكثفة مع مختلف الأطراف؛ لتوفير المدخلات لتحقيق السيادة الفلسطينية.

وأوضح الأمين العام حلمي، أنه "منذ عام 1938، لم يتغير موقف نهضة العلماء، نهضة العلماء ملتزمون بدعم السيادة الفلسطينية؛ لذلك نرحب بجهود ومواقف الحكومة الإندونيسية الممثلة من قبل وزيرة الخارجية ريتنو مارسودي".

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